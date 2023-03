Warnstreik am Mittwoch (8.3.) im Kinderhaus in Winterbach

An diesem Mittwoch, 8. März, ruft die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf. In Winterbach ist nach derzeitigem Kenntnisstand (6. März.) der Gemeindeverwaltung am Mittwoch nur das Kinderhaus betroffen: Aufgrund des Streiks, aber auch aufgrund einiger Krankheitsfälle ist dort für alle Kinder nur eine Betreuung bis 13 Uhr möglich. Im Lehenbach-Kindergarten wird nicht gestreikt. Aus dem Kindergarten Schafacker oder der Grundschulbetreuung hatte die Verwaltung am Montagnachmittag, 6. März, noch keine Informationen über eine mögliche Beteiligung an den Warnstreiks.