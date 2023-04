Warum das Eis in Alfred Isaks Eiscáfe in Winterbach mehr kostet als anderswo

„Schwarzwaldmädel“, „Black Jack“, „Profumo di Amalfi“ oder „Cassistella“ heißen die neuen Eiskreationen, mit denen Alfred Isak in seinem Eiscafé im Waschhäusle in der Winterbacher Ortsmitte in dieser Saison an den Start gehen will. In seiner Eisküche hinter dem Waschhäusle in der Brunnengasse tüftelt er an neuen Mischungen. Eine Sorte will er mit Champagner, eine andere mit Whiskey machen. In seinem Eis stecke viel Leidenschaft für gute Lebensmittel, sagt er. Und viel Arbeit. Das ist ein Teil der Erklärung, warum die Kugel bei ihm mehr kostet als in einer gewöhnlichen Eisdiele.

So viel kostet die Kugel Eis dieses Jahr

Wie letzte Saison zahlen die Kundinnen und Kunden von Alfred Isak dieses Jahr 1,80 Euro für die Kugel zum Mitnehmen. Wer zu ihm komme, der wisse, dass er für den Preis auch ein hochwertiges, gutes Produkt bekomme, das sich abhebe von der Masse, sagt er. „Uns zeichnet aus, dass wir ein handgemachtes Eis haben.“ Seine Gewinnmarge sei nicht hoch bei allem, was er hineinstecke: die Arbeitszeit, das verarbeitete Material, die hohen Stromkosten für die Eismaschinen und die Kühlung.

Alle Eissorten produziert Alfred Isak selbst. Für die Fruchtsorten verwendet er teilweise frisches Obst, ansonsten tiefgefrorene Früchte oder Fruchtpasten. „Wir machen unser Eis aus hochwertigen Produkten auf natürlicher Basis“, sagt er. Dabei hat er auch ungewöhnlichere Sorten in seiner Theke wie jetzt zum Beispiel „Weiße Schokolade mit Limette“. Oder „Profumo di Sicilia“, in der eine Paste aus gerösteten Mandeln und Pistazien und dem Geschmack von Zimt, Nelken und Orangen für sizilianische Aromen sorgt.

Blaues Eis mit Meeresalgen statt künstlichem Schlumpf-Eis

Etwas wie Schlumpf-Eis oder „Blauer Engel“ findet man bei Alfred Isak nicht – bis jetzt. „Die Kinder fragen immer wieder nach blauem Eis“, sagt er. Ein mit künstlichen Farbstoffen blau getöntes Vanilleeis zu verkaufen, das widerspricht jedoch seinen Qualitätsansprüchen. Kinder sollten lieber Himbeer-, Erdbeer- oder anderes Eis aus echten Früchten essen, findet er. Nun reagiert er aber auf seine Weise auf die Nachfrage und ist dabei, sein eigenes blaues Eis zu kreieren, in dem Meeresalgen für eine blaue Färbung auf natürlicher Basis sorgen.

Daneben will er während dieser Saison immer wieder neue Sorten ins Spiel bringen. Zum Beispiel eine, die er „Schwarzwaldmädel“ nennt, mit Kirschwasser, Amarena-Kirsche und Schokolade, oder „Cassistella“ mit Schwarzen Johannisbeeren und goldener Stracciatella aus weißer Schokolade mit Karamell. „Das wird der Hammer“, verspricht er. Die Namen hat er sich selbst ausgedacht, um zu unterstreichen, dass die Kreationen von ihm kommen und er sie selbst zusammengestellt hat.

Eis mit Whiskey und Champagner

Noch am Experimentieren ist Alfred Isak mit einer Sorte mit Champagner und einer mit Whiskey, die „Black Jack“ heißen soll. Wann diese in die Theke kommt, kann er nicht genau sagen. „Wenn ich es geknackt habe.“ Das heißt: Wenn er das Rezept zu seiner Zufriedenheit fertig ausgetüftelt hat. „Ich bin kurz davor“, sagt er. Es werde dann nicht alles auf einmal in der Theke sein, verschiedene Sorten werde er rotieren. Dafür sei die Produktion zu aufwendig. Schon jetzt im Angebot ist neu das „Profumo di Amalfi“ mit einem feinen Zitronengeschmack.

Es müsse nun eigentlich nur noch das Wetter mitmachen, sagt Alfred Isak. Seit zwei Wochen hat er in diesem Jahr nach der Winterpause wieder offen, aber bisher war es kein gutes Wetter für Eisverkäufer. Jetzt blühen zwar die Bäume weiß und rosa in der Winterbacher Ortsmitte und die Sonne lacht, aber es ist den meisten Menschen doch noch deutlich zu kalt fürs Eis.

Alfred Isak hat deswegen schon länger den Plan, sich mit einer Aperitivo-Bar in der Brunnengasse, im Gebäude hinter seiner Eisdiele, etwas aufzubauen, was seinen Lebensunterhalt neben dem Eis sichert und auch im Winter laufen kann. Ob das diese Saison noch etwas wird, ist für ihn aber ungewiss. Im Moment sind dabei noch entscheidende bau- und nutzungsrechtliche Fragen zu klären.