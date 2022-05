Warum der Fußgängerüberweg in der Ortsmitte in Winterbach so lang gesperrt war

Die rot-weiße Baustellen-Absperrung auf der Verkehrsinsel des Fußgängerüberwegs am Winterbacher Marktplatz gehörte eigentlich fast schon zum Ortsbild. Ein ganzes Jahr stand sie dort. Der Grund: die Sanierung des Lehenbachkanals unter der Ortsdurchfahrt, wo die Sperrung des Überwegs für die Arbeiter lebenswichtig war. Schon im August 2021 sollte die Sanierung eigentlich abgeschlossen sein. Nicht nur der Zeitplan, auch die Kosten gerieten aus den Fugen. Doch jetzt kann die Gemeinde vermelden: Die Arbeiten sind abgeschlossen, der Fußgängerüberweg ist seit diesem Donnerstagvormittag, 12. Mai, wieder frei.

„Zur Bauzeit ist zu sagen, dass das Ausmaß der Betonschäden, vor allem in der Tiefe in das Bauwerk hinein, wesentlich größer war, als ursprünglich angenommen“, sagt Bauamtsleiter Rainer Blessing abschließend. Erst als die Schadstellen freigelegen hätten, habe man ein realistisches Bild gehabt. Dazu kam noch ein weiterer wesentlicher Punkt. An 60 Arbeitstagen habe gar nicht gearbeitet werden können, so Blessing, „da durch Regenereignisse, Schneeschmelze, Hochwasser in der Rems und dadurch Rückstau der Wasserstand in der Lehenbachverdolung zu hoch war“. Mehr Wasser, das bedeutet, das Sauerstoffvolumen im nur 1,40 Meter hohen Kanal sank und die Arbeiten pausieren mussten.

Wenig Luft zum Atmen für die Arbeiter im Kanal

„Die Sicherheit der Arbeiter hat hier oberste Priorität“, sagt Reiner Blessing. „Auch muss hierbei bedacht werden, dass durch die Stemmarbeiten und den Abbruch eine starke Staubentwicklung entsteht, welche dann auch noch den Sauerstoff verdrängt.“

Für die Sauerstoffzufuhr der Männer im Untergrund musste auch die Absperrung auf dem Fußgängerüberweg stehen, weil dafür die ganze Zeit über der Kanal-Schacht offen stand.

Der Lehenbach ist einst in den Jahren 1959 und 1960 unter die Erde verlegt worden, um die Winterbacher Ortsmitte vor Hochwasser zu schützen, wie es der dort meist beschaulich dahinrinnende Bach immer wieder mit sich brachte. Weil die Betonwände des Kanals an vielen Stellen marode geworden waren, musste er nun dringend saniert werden, um seine Stabilität und Funktion weiterhin sicherzustellen. Letztlich wäre dann im schlimmsten Fall auch die darüberliegende Ortsdurchfahrt in Mitleidenschaft gezogen worden und hätte gesperrt werden müssen.

Kosten mehr als verdoppelt

Das unvorhergesehen große Ausmaß der Schäden hat auch zu einer extremen Kostensteigerung geführt. Statt der ursprünglich beauftragten 320 000 Euro geht die Gemeinde aktuell von 788 000 Euro aus.

Die Lehenbachverdolung, so nennt sich der Kanal, ist damit nun vom Auslauf in die Rems bis zum Gebäude Oberdorf 24, das heißt, bis zur Kreuzung Landesstraße/Oberdorf in Richtung Freibad auf einer Länge von knapp über 600 Metern vollständig saniert. „Die restlichen etwa 75 Meter Betonsanierungsarbeiten in der Lehenbachverdolung von Gebäude Oberdorf 24 bis zum Einlauf am Spielplatz Raingärten werden voraussichtlich zusammen mit den Tiefbauarbeiten am Abwasserkanal im Jahr 2024 durchgeführt werden“, sagt Bauamtsleiter Reiner Blessing.