Warum die Wasser- und Abwassergebühren in Winterbach 2023 steigen

Eine vierköpfige Familie in Winterbach muss 2023 etwa 45 Euro mehr im Jahr an Wasser- und Abwassergebühren bezahlen. Beide Gebührensätze steigen. „Wir müssen kostendeckend unterwegs sein“, erklärte Bürgermeister Sven Müller beim Beschluss dazu im Gemeinderat. Sprich: Das, was die Gemeinde durch die Gebühren einnimmt, muss die Ausgaben im Bereich der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung ausgleichen. Dass die Ausgaben teilweise seit Jahren steigen, hat mehrere Gründe.

Die Wassergebühren sind in den vergangenen zehn Jahren immer wieder gestiegen. Seit 2019 lagen sie immerhin konstant bei 2,68 Euro pro Kubikmeter. Jetzt steigt der Satz auf 2,94 Euro (beide Werte inklusive Umsatzsteuer). Die Verteuerung hat zwei Seiten.

Trockenheit sorgt für höhere Wasserbezugskosten

„Die Wasserversorgung ist immer kostenintensiver geworden“, sagt Nicole Freudenthaler, die stellvertretende Leiterin der Winterbacher Finanzverwaltung, generell zur Situation. Die technischen Anforderungen hätten sich verändert, aber auch die Altersstruktur der Leitungsnetze spiele eine Rolle, die Investitionen nötig mache.

Die andere Seite ist laut Freudenthaler: „Der Fremdwasserbezug ist gestiegen.“ Aufgrund der Trockenheit bringen die Winterbacher Quellen weniger Ertrag, die Gemeinde muss mehr Fremdwasser über die Landeswasserversorgung einkaufen.

Die laufenden Kosten für die Infrastruktur werden 2023 um rund 60.000 Euro steigen. Darin enthalten sind zum Beispiel höhere Ausgaben für die Unterhaltung der Hochbehälter und der Pumpwerke. Außerdem sind im kommenden Jahr einige Investitionen geplant: eine neue Wasserleitung in der Lerchenstraße, der Anschluss des Hochbehälters Engelberg an die Landeswasserversorgung, die Erneuerung der Landeswasseranschlussleitung zum Wasserturm Manolzweiler mit 180.000 sowie die dortige Ortsleitung mit 135.000 Euro.

375.000 Kubikmeter Wasserverbrauch

Der sich ergebende sogenannte gebührenfähige Aufwand abzüglich anderer Erlöse neben den Gebühren wird dann geteilt durch die angenommene Wassermenge, die die Winterbacherinnen und Winterbacher 2023 verbrauchen werden. Das sind, errechnet aus den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre, 375.000 Kubikmeter.

Bei der Abwasserentsorgung liegen die Dinge ganz ähnlich. Auch hier fließen steigende Unterhaltskosten und nötige Investitionen in die Kalkulation ein. Bei der Schmutzwassergebühr sind die Sätze in den vergangenen Jahren ebenfalls kontinuierlich angestiegen. Jetzt steigen die Schmutzwassergebühren auf 2,99 Euro pro Kubikmeter. Die Niederschlagswassergebühren steigen auf 63 Cent pro Kubikmeter.

„Man versucht immer, die Stellschrauben zu finden, um die Gebühren gleich zu halten oder runterzugehen“, sagt Nicole Freudenthaler. Aber die Möglichkeiten seien begrenzt. Das Haushaltsrecht verpflichtet die Gemeinde, die Kosten komplett über die Einnahmen daraus zu decken.

Bürgermeister Sven Müller sagte zu den neuen Gebührensätzen im Gemeinderat: „Das ist natürlich auf den ersten Blick schon ein Wort und eine große Erhöhung.“ Es werde sich im Geldbeutel aber nicht so bemerkbar machen wie beim Strompreis oder den Gaspreiserhöhungen.

Für die als Beispiel errechneten jährlichen Mehrkosten von 45 Euro für eine vierköpfige Familie hat die Gemeindeverwaltung einen Jahreswasserverbrauch von 130 Kubikmetern angenommen.