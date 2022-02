Die drei Windräder der EnBW am Goldboden sind eine weithin in alle Richtungen sichtbare Landmarke, seit sie 2017 gebaut wurden. Doch oft wundert sich der Betrachter: Der Wind braust und pustet kräftig, aber über dem Schurwaldrand dreht sich nichts, alle Räder stehen still. Auch in den zurückliegenden stürmischen Tagen konnte das vorkommen. Die Stillstände können ganz verschiedene Ursachen haben. Nicht alle haben etwas mit Wind zu tun, aber die meisten durchaus mit dem Wetter.

Ursache