Seit mehreren Wochen gibt es in Winterbach Probleme im Mobilfunknetz der Telekom. Betroffen davon ist der Ortskern. Wie Bürgermeister Sven Müller berichtet, kommt es zum Beispiel beim Telefonieren immer wieder zu Störungen der Verbindung oder zu Abbrüchen von Gesprächen.

Die Telekom teilte dazu auf Anfrage an diesem Mittwoch, 15. Dezember, mit: „Grund dafür ist ein Fehler in einem technischen Bauteil bei unserem Mobilfunkstandort am Marktplatz.“ Man gehe davon aus, dass das