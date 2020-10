In Winterbach ist es zweimal hintereinander in kurzer Zeit in größeren Bereichen des Orts zu Ausfällen der Wasserversorgung gekommen. Jetzt hat die Gemeindeverwaltung die Erklärung dazu geliefert. Wie Bürgermeister Sven Müller im Gemeinderat sagte, war in beiden Fällen zuvor, aus verschiedenen Gründen, der Hochbehälter Eichhalde leergelaufen.

Beim ersten Ausfall am Dienstag, 22. September, waren laut Gemeindeverwaltung Haushalte an der Ortsdurchfahrt, die Raingärten und das