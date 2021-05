Bürgermeister Sven Müller musste selbst ein bisschen schmunzeln über seinen Satz am Ende der Bauausschusssitzung: „Wir drücken alle die Daumen, dass wir noch weitere Jahre Freude an unserem Faulturm haben werden.“ Freude am Kläranlagen-Faulturm? Tatsächlich löst die Kläranlage wahrscheinlich bei den meisten Menschen eher wenig Emotionen aus. Am ehesten noch Ekel. So lange sie tut, was sie soll, nämlich das Abwasser reinigen, das man zu Hause die Toilette und den Abfluss runterspült, will man