Waschbären richten in Winterbach ein Massaker unter Kröten und Fröschen an

Waschbären sehen putzig aus und werden immer wieder von Menschen gezielt gefüttert. Dabei wird oft vergessen, dass sie Raubtiere sind und als invasive, also eingewanderte Art, ohne natürliche Feinde großen Schaden anrichten können. In Winterbach hat nun Konrad Kieser, der gerne in der Natur unterwegs ist und fotografiert, einen Fall dokumentiert, den er selbst als „Massaker“ bezeichnet – und der bei Durchsicht der von ihm gemachten Fotos diesen Namen absolut verdient.

Viele tote und zum Teil gefressene Frösche und Kröten vorgefunden

An einem Tümpel oberhalb von Winterbach am Sterrenberg hat Kieser an einem Tag eine große Amphibienversammlung vorgefunden, Grasfrösche und Erdkröten, die zur Paarung dorthin gekommen waren. Seine Bilder zeigen die Tiere, die sich in großer Zahl im Wasser tummeln, Männchen die auf Weibchen hängen, Weibchen, die Eier auf dem Rücken tragen, alle putzmunter. Zwei Tage später sei er dann wieder gekommen, berichtet Konrad Kieser - und er erlebte einen echten Schock.

"Als ich ankam sah ich viele tote und zum Teil gefressene Grasfrösche (Rana temporaria) und Erdkröten (Bufo Bufo)", berichtet er. Seine zweite Bilderserie zeigt ein Schlachtfeld: zerrissene, angefressene Frosch- und Krötenkörper, herausgequollene Eingeweide, verstreute Haufen von Eiern. Konrad Kieser ist sich sicher: Das waren Waschbären.

"Das ist tatsächlich ein Problem"

Spuren und gerichtsfeste Beweise hat Konrad Kieser nicht gefunden. Aber die Indizien sind schon recht eindeutig, Erfahrung und auch wissenschaftliche Erkenntnisse sprechen stark dafür. Die Sache trägt die Handschrift von Waschbären.

Uwe Hiller von der Naturschutzbehörde im Landratsamt des Rems-Murr-Kreises meint auf Nachfrage sofort: „Das ist tatsächlich ein Problem.“ Es sei mittlerweile von der Wissenschaft so beschrieben, dass die Waschbären „wahrscheinlich einen großen Einfluss auf das Amphibienvorkommen haben“.

Kröten und andere Amphibien wie zum Beispiel Feuersalamander schützen sich normalerweise durch Hautdrüsen, über die sie giftige Sekrete absondern, vor Räubern. „Die Waschbären haben gelernt, Kröten zu enthäuten und geben das Wissen auch weiter an ihren Nachwuchs“, sagt Uwe Hiller. „Die passen die Amphibien ab, wenn die zu den Laichgewässern kommen. Da kann es zu Massakern kommen.“ Man finde dann 30 oder 40 Kröten oder Frösche, teilweise halb aufgefressen, dabei manchmal sogar noch lebendig.

Ureinwohner nannten Waschbären "Der mit den Händen kratzt"

Auf der Internetseite des Projekts "Zowiac", bei dem es um die Dokumentation des Einflusses invasiver Arten auf heimische Ökosysteme geht, wird erklärt: "Die englische Bezeichnung 'Raccoon' für den Waschbären ist abgeleitet von seinem Namen der amerikanischen Ureinwohner vom Stamm der Algonkin, die ihn Aroughoun, 'der mit den Händen kratzt' nannten, was auf sein Verhalten beim Suchen von Nahrung zurückzuführen ist."

Der Waschbär ist ein Allesfresser. Er erbeute, was er kriegen kann und das ist praktisch alles, was kreucht, fleucht und fliegt. Sie können gut klettern, sind geschickt und clever. Auch Vögel oder Fledermäuse seien nicht sicher vor ihm, sagt Uwe Hiller. "Die gehen gezielt auf Fledermauskästen, die man aufhängt und versuchen, die rauszufischen." Im Rems-Murr-Kreis habe es einen Fall gegeben, in dem die Brut der in der Region extrem seltenen Schwarzstörche vom Waschbären geholt worden sei.

Oft geht es um Arten, die stark in ihrem Bestand gefährdet sind und unter Naturschutz stehen. Auf der Zowiac-Website heißt es dazu: Invasive Arten wie der Waschbär "gelten weltweit als eine der wichtigsten Bedrohungen für die biologische Vielfalt. Daneben können sie beträchtliche wirtschaftliche Schäden verursachen und sowohl die menschliche, als auch die tierische Gesundheit gefährden."

Waschbären sind Krankheitsüberträger

Wer versucht ist, einen Waschbären zu füttern und zu sich nach Hause einladen will, sollte sich darüber klar sein, dass die Tiere Krankheiten übertragen können. Forscher haben jüngst in Blutproben von Waschbären aus Deutschland Antikörper gegen West-Nil- und Usutu-Viren nachgewiesen. Eine andere Untersuchgung wies bei Waschbären 22 verschiedene Arten von Parsiten nach, von denen vier den Menschen befallen können. (Gar nicht davon zu reden, welches Problem man sich einhandelt, wenn die Tiere zum Beispiel auf dem Dachboden einziehen.) Wer Katzen- oder Hundefutter auf der Terrasse lagert, liefert Waschbären einen gedeckten Tisch.

Heimisch ist der Waschbär eigentlich in Nordamerika. Die ersten Tiere kamen für ihre Pelze nach Deutschland und wurden gezüchtet. Nachdem immer wieder Waschbären ausgesetzt wurden, verbreiteten sie sich im 20. Jahrhundert mehr und mehr. Mittlerweile sind sie teilweise zu einer echten Plage geworden. Schätzungen zufolge leben bis zu einer Million Waschbären in Deutschland, vielleicht auch mehr.

Teichmuscheln weggefressen

Konrad Kieser hat an dem selben Winterbacher Tümpel im Wald schon vor ein paar Jahren etwas beobachtet: "Das Seele, das war voll mit Teichmuscheln vor ein par Jahren, das haben die Waschbären innerhalb von wenigen Tagen ausgeräumt." Es sei ein tolles Biotop gewesen, heute finde man nur noch vereinzelte Muscheln, die dann auch schnell weggefressen würden. Als er jetzt das Amphibien-Massaker vorfand, da sei er so geschockt gewesen, dass er gedacht habe: "Da muss man was machen."

Weit gekommen ist er allerdings nicht und musste feststellen: So einfach ist das nicht.

Eine Jagd auf die Waschbären ist derzeit nicht möglich, da Schonzeit ist, weil sie jetzt Junge haben. Uwe Hiller meint: Wenn man jetzt Waschbären töte, dann nehme man in Kauf, dass die Jungtiere "elendiglich sterben". Das Problem mit der Jagd auf Waschbären sei auch, dass ein Abschuss einzelner Tiere nicht viel bringe, weil relativ schnell neue nachrücken und Reviere wieder besetzen. Und: "Es ist auch ein Thema, das stark polarisiert", sagt Uwe Hiller. Weil die Tiere eben so süß und knuffig aussehen.

Bei der Naturschutzbehöre hat man aber erkannt, dass Handlungsbedarf besteht. "Es wird an Konzepten gearbeitet", sagt Uwe Hiller. "Das Thema wollen wir in den nächsten Jahren angehen, im Austausch mit dem Umweltministerium." Eine Möglichkeit könnten Schutzmaßnahmen wie Elektrozäune um Laichgewässer herum sein. Oder eben doch, dass man die Waschbären ganz gezielt um die Laichgewässer herum bejage, um sie von dort fernzuhalten.