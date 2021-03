„Als vorhin das Türglöckchen zum ersten Mal gebimmelt hat, waren wir alle ganz aufgeregt“, berichtet eine Mitarbeiterin des Schuhhauses Sommer in Winterbach lachend. Allerdings – nicht der erste Kunde hatte die Tür zum Bimmeln gebracht, nur die Kollegin hatte getestet, ob die Glocke auch wirklich funktioniert. Alle sind froh, dass es endlich wieder losgeht, dass die Kunden wieder im Laden bummeln können, statt in Eiseskälte auf einer Bank vor dem Laden in bestellte Schuhe hineinzuschlüpfen.