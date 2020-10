Es passt irgendwie nicht zusammen, findet ein Vater aus Lichtenwald, der sich in unserer Redaktion gemeldet hat: Zu Hause lebe man den Kindern vor, dort wo es geboten sei, Abstand zu halten und Maske zu tragen, genauso werde in der Schule auf alles streng geachtet. „Und dann steigen sie in den Bus und es gelten keine Regeln mehr.“ So zumindest hätten seine Kinder ihm die Situation im Bus beschrieben: rappelvolle Enge, viele unbedeckte Münder und Nasen.

Der Mann spricht speziell von