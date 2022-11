Weihnachtsweg in Winterbach am Sonntag (27.11.): Weihnachtsmarkt in neuer Form

2021 wurde er im letzten Moment doch noch von der Pandemie und den geltenden Regeln gestoppt, nun gibt es am 1. Advent in Winterbach die Premiere des Weihnachtsweges. Verteilt auf sechs Standorte plus zwei Stationen von Gastronomen zwischen dem Vorplatz der Salierhalle und dem Gleisdorfer Platz an der Rems wird es am Sonntag, 27. November, stimmungsvoll vorweihnachtlich. Wir haben alle wichtigen Infos, um den Besuch in Winterbach zu planen.

Karussell, Puppentheater und Besuch des Nikolauses

Man kann sich am Sonntag durchschlemmen, es gibt Musik und auch speziell für Kinder Aktionen, Spiele und Puppentheater-Aufführungen und ein Karussell auf dem Marktplatz. Und der Nikolaus kommt auch. Los geht es mit dem Weihnachtsweg am Sonntag um 11 Uhr, Schluss ist um 20 Uhr.

Der Weihnachtsweg war in ähnlicher Form schon 2021 als dezentrale Weihnachtsmarkt-Alternative geplant, um große Menschenansammlungen an einem Ort zu vermeiden. „Das Konzept, das wir letztes Jahr erarbeitet haben, ist auf viel Zuspruch gestoßen von den Betrieben und Vereinen“, sagte Matthias Kolb vor einigen Wochen gegenüber unserer Zeitung. „Wir wollen jetzt ausprobieren, wie das ankommt, und das mal testen.“

Anreise mit Bus und Bahn, Parkplätze am Bahnhof und in der Ortsmitte

Wer die Parkplatzsuche vermeiden will, sollte am Sonntag möglichst mit der S-Bahn nach Winterbach kommen. Der Bahnhof liegt mitten auf dem Weihnachtsweg, man steigt praktisch direkt an der Station am Heilkräutergarten im Pflegeheimpark aus. Busse fahren ganz normal, es sind keine Straßen für den Weihnachtsweg gesperrt. Lediglich die Einfahrt in die Blumenstraße von der Hauptstraße her ist am Gleisdorfer Platz nicht möglich. Parkplätze gibt es zum Beispiel in der Tiefgarage in der Ortsmitte oder im Bereich des Bahnhofs.

Acht Stationen zwischen Salierhalle und Gleisdorfer Platz

Vorplatz Salierhalle – Stände: VfL Winterbach, Christa’s Garage, Christusbund, Elternbeirat Klasse 6 b Lehenbachschule. Angebot (Auswahl): Apfelsaft, Wein, Bier, Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln, Langos, Rote Wurst, Thüringer, Maultaschenburger, Kuchen.

CVJM-Haus – Stände: CVJM. Angebot (Auswahl): Ausstellungen, Themenstationen.

Heilkräutergarten – Stände: Homöopathischer Verein, Remstalwerk, Anne Ziemke, Beanapro. Angebot (Auswahl): Tee, Kräuter, Sirupe, Marmelade, getrocknete Früchte, Honig, Popcorn, Lebkuchen, Öl, Stricksocken, Mützen, Stofftaschen, Stirnbänder, Hausschuhe, Naturprodukte.

Marktplatz/Kirchhof – Stände: Trautner/Machura, IG Milchhäusle, ’s Wägele, Gscheid Magnetschmuck, Gastwirtin Jutta Danz, Evelin Purr, Monika Börner, BdS-Frauen, Agenda Fairtrade & Faire Kirchengemeinde & Arbeitskreis Ankommen, Giovane-Elber-Stiftung, Unicatum, Simon Schuster, Brennerei Bärlin, Elternbeirat Schafacker, Elternbeirat Kinderhaus Lerchenstraße, SPD-Ortsverein. Angebot (Auswahl): Kinderpunsch, Glühwein, Wintersecco, Feuerzangenbowle, Heiße Witwe, Heißer Nikolaus, Heißer Hugo, selbst erzeugte Liköre, Fellbacher Glühwein, Plätzchen, Waffeln, süße und herzhafte Crêpes, Muffins, Früchtebrot, gebrannte Mandeln, Magenbrot, Bergkäse-Raclette, Krippenfiguren, Duftöle, Kerzen, Pashmina-Schals, Gesundheitsbänder, Laternen, Wärmflaschen, Weihnachtsdeko, Gefilztes, Stricksocken, Taschen, fair gehandelte Waren, Weihnachtskränze, Salze, Karten, handgemachte Holzkunst.

Dorf- und Heimatmuseum – Angebot (Auswahl): Punsch, Kaffee, Tee, Stollen, Apfelbrot, Flachswickel, Stockbrot.

Cheers Winterbach – Winzerglühwein, Pils, Liköre, Elsässer Flammkuchen.

Zom Heiland – Glühmost, Punsch, „Apfelstrudel-Shot“, Riesenbratwurst, Rote Wurst, Currywurst, Pommes, wilde Kartoffeln.

Gleisdorfer Platz - Stände: Obstbauring, Jugendfeuerwehr, Frühlingsrollen-Team, Beate Marx, Kerstin Schubert, Heidemarie Müller, Margos_dekor, Klasse 7 Waldorfschule Engelberg. Angebot (Auswahl): Glühmost, Apfelschorle, Schokofrüchte, Frühlingsrollen, gebratene Nudeln, Kartoffelsuppe, Wildbratwurst im Brötchen, Apfel- und Quittengelee, Misteln, weihnachtliche Dekoartikel, Gestricktes, Kränze, Trockenblumen, Beauty-Geschenke, Adventskalender.

Programm: Adventskonzert, Liedersingen und Märchenlesung

11 bis 20 Uhr: Themenstationen für Jung und Alt am CVJM-Heim

13, 15 und 17 Uhr: Puppentheater für Kinder an der Salierhalle

14 Uhr Adventskonzert Trachtenkapelle Musikverein Winterbach in der Michaelskirche

14 bis 17 Uhr Heimatmuseum: Adventswegle vom Museumsgarten bis zum Hafnerhäusle mit Guckfenstern und Basteln für Kinder

15.30 Uhr: Chor-Auftritt der Grundschule am Marktplatz

15.30 und 17 Uhr: Märchenlesung im Heilkräutergarten

16 und 18 Uhr: Besuch des Nikolaus an der Salierhalle

16.30 Uhr: Adventssingen im Garten des Heimatmuseums

17 Uhr: Spiel des Posaunenchors am Marktplatz

17.30 Uhr: Andacht zum Advent in der Michaelskirche

Puppenstubenwelt der Schorndorfer Familie Gammel im „Haus Liesel Uetz“

Ein eigenes „Weihnachtswegle“ vom Museumsgarten bis zum Hafnerhäusle hat der Heimatverein gestaltet. In der Ausstellungsscheuer „Haus Liesel Uetz“, Herdfeld 9 (zweites Haus nach dem Museum), gibt es von 14 bis 17 Uhr außerdem erstmals einen besonderen Schatz zu sehen: die Puppenstubenwelt der Geschwister Gammel aus Schorndorf (Hier klicken für einen Artikel mit mehr Infos dazu).