Bereits am vergangenen Freitag hat die Gemeinde Winterbach in den Betreuungseinrichtungen Corona-Schnelltests an Eltern und Kinder verteilt. Zwei Testkits bekommt jedes Kind kostenlos, die laut Hauptamtsleiter Matthias Kolb per Abstrich in der Nase, als Lutsch- oder Spucktests funktionieren. Die Rückmeldungen seien bisher durchweg positiv, so Kolb – wobei man den zweideutigen Begriff nicht falsch lesen darf: Kein Testergebnis war bisher positiv.

