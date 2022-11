Wieder Glühweinstand in Winterbach: Bistro Volapük hat keine Personalsorgen

Das waren im Rückblick schon seltsame Zeiten im Jahr 2020: Ausgangssperren, Gastronomie praktisch verboten. Der Glühweinstand, den Umberto Arnold und Ina Haußer damals vor ihr Bistro Volapük in Winterbach stellten, wurde von Ordnungsamt und Polizei kritisch beäugt: Sind da nicht zu viele Menschen zu nah beieinander? Längst ist das Volapük zur Normalität zurückgekehrt, der Glühweinstand, der jetzt wieder steht, erregt niemanden mehr. Das Geschäft im Bistro läuft mit erweiterter Speisekarte und Bingo-Abenden gut, das Wirtsehepaar kann nicht klagen – nicht mal über Personalsorgen.

Das ist durchaus ungewöhnlich, wo doch viele Restaurants und Wirtschaften gerade so kämpfen müssen und einige sogar schließen, oft mit dem Problem, dass sie einfach kein gutes, dauerhaft zuverlässiges Personal mehr finden.

Bewerber melden sich von selbst

Warum ist das im Volapük so anders? „Es ist für mich auch ein Rätsel“, sagt Umberto Arnold. Er habe jetzt im Sommer sogar eine Küchenkraft einstellen können, die von sich aus nach einem Job gefragt habe, ohne dass er Stellenanzeigen geschaltet habe. Zuvor hätte er schon Leute, die gerne im Volapük arbeiten wollen, wegschicken müssen, weil er bereits genügend sehr gute, motivierte Mitarbeiterinnen gehabt habe.

Was er auf jeden Fall als positiven Faktor bei den Arbeitsbedingungen sieht: „Meine Frau und ich haben zwar das Sagen, aber wir arbeiten alle auf einer Ebene, als Team zusammen, es ist ein freundschaftliches Miteinander.“

Umberto Arnold und Ina Haußer haben das Volapük im Februar 2020 neu eröffnet, nachdem sie es von der vorherigen Wirtin Petra Pleser übernommen hatten – und wenige Wochen später kamen Pandemie und Lockdowns. Mit Angeboten wie Essen zum Mitnehmen und dem Glühweinstand hielten sie sich über Wasser und überlebten. „Aber es war nach jedem Lockdown wieder ein Neustart“, sagt Umberto Arnold. Immer wieder neue Beschränkungen, neue Regeln. „Das hat schon viele Gäste abgeschreckt.“ Manche womöglich dauerhaft: Gerade jüngere Leute, so beobachtet Umberto Arnold, hätten ihr Freizeitverhalten komplett verändert und blieben lieber zu Hause.

Preise "im Rahmen halten"

Und jetzt der Krieg und die Inflation. „Das war auch der Grund, aus dem ich gesagt habe, wir müssen alles im Rahmen halten: Es bringt nichts, wenn ich 50 Cent mehr fürs Bier verlange, aber es kommen dafür keine Gäste.“ Eine Halbe Starnberger Hell vom Fass kostet im Volapük 3,50 Euro, ein Cappuccino 2,80 Euro, das Kalbsschnitzel mit Kartoffelsalat gibt es für 13,20 Euro ein Wiener Schnitzel mit Pommes für 12,20 Euro.

80 Prozent der Umsätze erziele das Volapük über die Getränke, sagt Umberto Arnold. Bis vor kurzem seien es noch 95 Prozent gewesen. „Das mit dem Essen zieht unheimlich an.“ Im September haben sie ihre Speisekarte um einige schwäbische Gerichte erweitert, außerdem gibt es jetzt eine Zusatzkarte mit Wintergerichten wie Käsespätzle, Linsen mit Spätzle oder Gulaschsuppe.

Der Erfolg kommt nicht von nichts, ist Arnold sicher. „Wir schauen halt auch ständig, dass wir irgendwas ändern und was Neues bieten.“ Ab kommender Woche, so der Plan, soll es donnerstags „After Work“ geben. Wie genau das Angebot aussehen wird, will Arnold noch nicht verraten. Es komme noch darauf an, ob die Dinge, die eingeplant seien, rechtzeitig geliefert werden. Die Bingo-Abende am Samstag – „das schlägt richtig gut ein“. An diesem Samstag, 19. November, wird zum vorerst letzten Mal gespielt, es geht um einen Jackpot von 200 Euro. Dann ist WM-Pause. Die Fußballübertragungen aus Katar laufen im Volapük im Innenraum und im Zelt draußen auf der Terrasse.

Glühwein rot oder weiß, Punsch und Wurst

Der neue Glühweinstand ist kleiner als der alte, das spiegelt wider, wie die Zeiten sich geändert haben: Anders als in den schlimmsten Pandemie-Zeiten ist er jetzt ein Zusatzangebot zum regulären Bistro-Betrieb und zieht nicht mehr die Leute in Massen wie vor allem 2020. Ina Haußer hat dazu ein funkelnd beleuchtetes Glühweinschild und Wegweiser mit den Angeboten gebastelt: Glühwein rot oder weiß, Kinderpunsch, Rote Wurst, Bratwurst, Currywurst, Feuerwurst. Voraussichtlich mindestens bis nach den Weihnachtsferien plant Umberto Arnold, den Stand stehenzulassen: „Wir machen es vom Wetter abhängig und von der Nachfrage.“

Der Glühweinstand hat immer ab 17 Uhr geöffnet, sonntag ab 15 Uhr. Dienstags ist Ruhetag, ansonsten ist das Bistro immer ab 14 Uhr geöffnet, montags ab 16 Uhr.