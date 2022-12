Wie der schwerkranke Winnender Gerhard Bosch zum Konzert von Calo Rapallo kam

Das war auch für den Remstäler Gitarren-Veteranen Calo Rapallo etwas, das er noch nie erlebt und das ihn tief beeindruckt hat. Bei seinem Weihnachtskonzert in der Winterbacher Strandbar hatte er dieses Jahr einen ganz besonderen Gast: Der schwer an Krebs erkrankte Gerhard Bosch aus Winnenden war mit dem ASB-Wünschewagen da und erlebte von einer Liege aus, wie Rapallo mit Band auf der Bühne rockte. Eingefädelt hat die Aktion Silvia Negele. Die Seniorchefin des gleichnamigen Winnender Küchenhauses ist seit drei Jahren ehrenamtliche Sterbebegleiterin im ambulanten Hospizdienst. Als sie hörte, dass Gerhard Bosch Calo-Fan ist, hat sie die Sache ins Rollen gebracht.

Bosch habe zu ihr gesagt, erzählt sie: „Weißt du, normalerweise würde ich immer zum Calo gehen aufs Konzert.“ Oft habe das aber nicht geklappt, weil an Weihnachten Besuch gekommen sei. „Und jetzt kann ich auch nicht mehr.“ Deswegen war es eine große Überraschung für ihn, als Silvia Negele ihm wenig später sagte, dass er mit dem Wünschewagen zum Konzert könnte, und ihn fragte, ob er bereit sei. Die Antwort: „Klar bin ich bereit.“

Wünschewagen erfüllt schwerstkranken Menschen einen Herzenswunsch

Der Wünschewagen ist ein ehrenamtliches und von Spenden getragenes Projekt des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB). Untertitel ist: „Letzte Wünsche wagen“. Ziel ist es, schwerstkranken Menschen einen Herzenswunsch zu erfüllen.

Gerhard Bosch ist seit eineinhalb Jahren an Krebs erkrankt. Anfang Dezember kam der 72-Jährige aus der Palliativstation im Krankenhaus nach Hause. „Wahrscheinlich sind es seine letzten Weihnachten“, erzählt seine Frau Gerda Bosch am Telefon. Die Aktion sei eine tolle Überraschung gewesen, sie hätten einen sehr schönen Abend beim Konzert in Winterbach gehabt, auch wenn es für ihren Mann teilweise anstrengend gewesen sei. „Ich habe ja gar nicht gewusst, dass so was möglich ist“, sagt Gerda Bosch.

„Es war richtig toll“, sagt auch Silvia Negele, die selbst auch beim Weihnachtsblues der Kulturinitiative Rock war. „Es hat mich sehr gefreut, dass es geklappt hat.“ Man könne vorher nicht wissen, wie die gesundheitliche Situation der Menschen an dem jeweiligen Tag sei. Sie habe so etwas Ähnliches schon einmal mit einer anderen von ihr betreuten Person machen wollen, das habe aber nicht geklappt, weil ein Transport nicht möglich gewesen sei. Jetzt habe sie gedacht: „Probieren wir das mal.“

Von drei Ehrenamtlichen des ASB begleitet

Gerhard Bosch wurde von drei Ehrenamtlichen des ASB im Wünschewagen, einem speziell für diesen Zweck umgestalteten Krankentransporter, nach Winterbach transportiert, wo er in der Strandbar im Liegen das von der Kulti organisierte Konzert erleben konnte.

Calo Rapallo hat das Erlebnis mit Gerhard Bosch selbst sehr beeindruckt. „Das ist mir in meinem Leben noch nicht passiert. Das war ein unglaublicher Abend“, sagt er am Tag danach am Telefon. Vorher habe er nicht so genau gewusst, was ihn erwarten werde, in welcher Stimmung sein besonderer Konzertgast sein würde. „Der war richtig froh und lebenslustig und hat gelacht“, sagt der Gitarrist. „Unfassbar.“ Calo Rapallo und Gerhard Bosch unterhielten sich eine ganze Weile, auf der Bühne widmete Rapallo ihm den „Redhouse Blues“ von Jimi Hendrix.

„Ich habe so viel Gutes im Leben erfahren, da möchte ich jetzt was zurückgeben“

Silvia Negele hat sich vorgenommen, in ihrer Tätigkeit im Hospizdienst in Zukunft wieder zu versuchen, solche Aktionen einzufädeln. Sie ist seit 2019 ehrenamtliche, ambulante Sterbebegleiterin. „Ambulant heißt, ich gehe zu den Leuten nach Hause oder ins Heim“, sagt sie. Im Küchenhaus in Winnenden, dem Familienunternehmen der Negeles, arbeite sie zwar noch drei Tage die Woche mit, aber eigentlich sei sie in Rente. Für den Ruhestand habe sie nach einer Tätigkeit gesucht und sich gesagt: „Ich will eine Aufgabe, die mich erfüllt. Ich habe so viel Gutes im Leben erfahren, da möchte ich jetzt was zurückgeben.“

Auf das Thema der Sterbebegleitung sei sie durch Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis gekommen. „Viele haben gesagt: Oh Gott, kannst du das?“, erinnert sie sich. Tatsächlich habe sie das nicht gewusst, damals. Das müsse man rausfinden. Als Sterbebegleiterin hat sie eine einjährige Ausbildung bekommen. Danach werde man „ins kalte Wasser geschmissen“, sagt Negele, dann müsse man schauen, ob die Aufgabe etwas für einen sei. Man sei dabei schon mit schwierigen Situationen konfrontiert. „Aber ich sage immer: Es gibt mir mehr, als es mir nimmt.“

Hospizstiftung Backnang koordiniert die Ehrenamtlichen

Koordiniert und vermittelt werden die ehrenamtlichen, ambulanten Sterbebegleiterinnen im Rems-Murr-Kreis über die Hospizstiftung in Backnang. Menschen, die sich für das Unterstützungsangebot interessieren, melden sich dort. „Ich bin nicht pflegerisch tätig“, erklärt Silvia Negele. „Ich unterstütze die Familie.“ Sie sei auch für die erkrankten und sterbenden Menschen selbst da, führe Gespräche mit ihnen, sofern das noch möglich sei. Die Situationen seien sehr unterschiedlich, manche Leute seien auch selbst noch so mobil, dass sie sie zum Einkaufen oder anderen Aktivitäten begleite. Gerda Bosch unterstütze sie mit ihrem Mann, indem sie komme, damit sie weg könne zum Einkaufen oder um andere Erledigungen zu machen.