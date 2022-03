Die Windräder am Goldboden stehen nach wie vor still. Die Ursache ist laut der EnBW wahrscheinlich ein Stromausfall am 25. Februar, der das Winterbacher Umspannwerk lahmgelegt hatte. Die Reparaturmaßnahmen an der Übergabestation dauern laut einer EnBW-Sprecherin noch an.

Verzögerung durch Lieferzeiten

Im Rahmen der Instandsetzung müssen die Schaltanlage und weitere Betriebsmittel ersetzt werden. Durch die Lieferzeiten verzögere sich die Reparatur. Zudem muss