Die Corona-Krise trifft viele hart, vor allem Selbstständige. Am schlimmsten betroffen aber ist wahrscheinlich die Reisebranche. Wie verkraftet es ein Mensch, täglich hart zu arbeiten, nur um das bereits verdiente Geld wieder zurückzugeben? Wir haben Dirk Mölter in seinem Reisebüro in Winterbach besucht.

Der 47-Jährige sitzt in seinem Büro vor einer Wand mit Reiseprospekten. Spanien, Mexiko, Dominikanische Republik werden darin angepriesen, aber Mölter macht nichts anderes, als