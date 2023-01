Winterbach bezuschusst Kauf von Lastenrädern: Große Änderungen im Förderprogramm

Winterbacher, die sich ein Lastenfahrrad anschaffen, egal ob elektrisch oder mit Muskelkraft angetrieben, können künftig einen finanziellen Zuschuss der Gemeinde bekommen. Diese Möglichkeit soll neu ins Förderprogramm Energieeinsparung und Umweltschutz kommen. Nicht mehr fördern will die Gemeinde Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeicher und schichtet dafür die Gelder um in andere Bereiche wie die Gebäudesanierung – eine Reaktion auf die sich rasant wandelnden Bedingungen im Energiebereich.

Der Gemeinderat muss die neue Fassung des Förderprogramms noch beschließen, im Bauausschuss wurde sie von den Räten so jedoch schon vorberaten und einstimmig für gut befunden.

Feewi stößt einen „Paradigmenwechsel“ an

Die Impulse für die Änderungen kamen zuvor vor allem aus dem Förderverein für erneuerbare Energien (Feewi), wie Bauamtsleiter Rainer Blessing erklärte.

Es gebe einen „Paradigmenwechsel“. Zum einen bestehe bei Neubauten und auch bei der Sanierung von bestehenden Dächern jetzt ohnehin die Pflicht, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Zum anderen seien diese Investitionen auch finanziell durch die gestiegenen Strompreise viel attraktiver geworden, das gelte auch für Batteriespeicher. Deswegen gebe es nur noch „Mitnahmeeffekte“, die Förderung sei nicht mehr nötig als Anschub. „Die Leute machen die PV-Anlage sowieso und nehmen den Zuschuss noch mit“, so Blessing.

Der Hintergedanke des Förderprogramms sei immer gewesen, erinnerte er, Dinge zu fördern, die für den Klima- und Umweltschutz gut wären, aber finanziell nicht ganz erschwinglich sind oder sich nicht schnell amortisieren. Im Text des Programms heißt es, das Ziel sei „die Einsparung von Primärenergie, die verstärkte Nutzung von regenerativen Energien und damit die Reduktion von CO 2 , die Einsparung von Trinkwasser, die Förderung des landschaftsprägenden Streuobstbaues sowie die Schaffung von Vernetzungslinien in der Landschaft durch das Anlegen von Grünlandstreifen“.

Geld für Wärmedämmung und neue Fenster

Statt Solaranlagen fördert die Gemeinde in Zukunft andere Dinge stärker. So gibt es zum Beispiel für die Wärmedämmung bei der Sanierung einer Hausfassade mehr Geld (insgesamt bis zu 4500 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern), genauso für die Erneuerung von Fenstern und Hauseingangstüren (bis zu 1500 Euro bei Ein- und Zweifamilienhäusern). Auch für den Einbau einer Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in einem Altbau gibt es jetzt mehr Geld. „Wir haben in Winterbach viele alte Gebäude, bei denen die Wärme entweicht, weil sie nicht gut gedämmt sind“, sagte Bauamtsleiter Reiner Blessing.

Für die Neuanschaffung eines Lastenfahrrads oder Lasten-E-Bikes soll es künftig einen Zuschuss von 250 Euro geben.

Gefördert wird außerdem wie bisher schon eine Dachbegrünung und Zisternen, die Pflanzung von Obstbäumen, das Anlegen eines Grünlandstreifens, und es gibt eine Bestäubungsprämie für Bienenvölker. Ebenfalls einen Zuschuss gibt es für die Beratung beim Energieberater der Gemeinde Michael Barner.

35.000 Euro im Fördertopf

Insgesamt sind im Fördertopf der Gemeinde für Energieeinsparung und Umweltschutz jedes Jahr 35 000 Euro. Das heißt, es fließt nur Geld, solange auch noch Geld im Topf ist.