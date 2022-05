Winterbacher Bürgermeister Sven Müller: Warum er wieder kandidiert

Den Clou, wenn man so will, das Beste, hob sich Sven Müller bis zum Schluss auf. Nach einer guten Stunde seines kommunalen Rückblicks und Rechenschaftsberichts sowie einem Ausblick auf die Zukunftsthemen der Gemeinde gab er bekannt, dass er sich in zwei Jahren erneut als Bürgermeister in Winterbach zur Wahl stellen wolle. Die Reaktion nach einer Überraschungssekunde: spontaner Beifall aus den Reihen der etwa 120 Bürgerinnen und Bürgern, die sich zur Einwohnerversammlung in der Salierhalle eingefunden hatten.

Umzug mit Familie ins neue Haus in Winterbach

Mit ein paar „persönlichen Worten“ schloss Sven Müller seine Rede. Gab den Umzug mit Familie ins neue Haus in Winterbach bekannt und erklärte nach dem Bekenntnis, dass es ihm „unheimlich viel Freude“ bereite, seit nun knapp sechs Jahren Bürgermeister der Gemeinde Winterbach zu sein: „Bevor erneut wieder Gerüchte über meine berufliche Zukunft entstehen, möchte ich heute Abend gerne klarstellen, dass ich mich sehr wohlfühle in Winterbach und es überhaupt keine Zweifel gibt, auch in zwei Jahren wieder in Winterbach als Ihr Bürgermeister zu kandidieren.“

Rückblick auf zwei "stark fordernde" Jahre

Nach, wie Müller sagte, „zwei harten Jahren der Pandemie“, konnte die Einwohnerversammlung erstmals wieder wie gewohnt stattfinden. Zurück blickte er dann auf zwei „stark fordernde“ Jahre. Dabei hob er den „besonderen Zusammenhalt in Winterbach“ hervor, „der uns als Gesellschaft und Gemeinschaft auszeichnet und auch ganz aktuell bei der Hilfe und Unterstützung für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine viel Lob und Anerkennung verdient“.

Alt-Bürgermeister Erich Hinderer, ein "Architekt" Winterbachs

Bevor er zu seinem Rechenschaftsbericht kam, war Müller noch ein Gedenken an den im Juli 2020 verstorbenen Alt-Bürgermeister Erich Hinderer ein besonderes Anliegen. Den erstmals 1957 Gewählten nannte er einen „Architekten“ Winterbachs, der „grundlegende Strukturen“ geschaffen habe, die „das Gesicht Winterbachs noch heute prägen“. Nicht zuletzt sei Hinderer zu verdanken, dass Winterbach im Zuge der Verwaltungsreformen der 70er-Jahre seine Selbstständigkeit behalten habe.

In seinem themengesättigten Rückblick auf die vergangenen beiden Jahre, von dem hier nur eine Auswahl wiedergegeben werden kann, würdigte Sven Müller die Remstal Gartenschau 2019, die „unendlich viele positive und attraktive Momente, Ereignisse und Begegnungen mit sich brachte“. So habe die Gartenschau in 164 Tagen rund zwei Millionen Besucher in Bewegung gebracht. Die Renaturierung der Rems oder die Umgestaltung des Gleisdorfer Platzes nannte Müller Projekte, „die Winterbach bedeutend aufgewertet haben und nachhaltig prägen“. Bei vielen Veranstaltungen wie Heimatabend oder Brunnenfest XXL mit Straßenkunstfestival habe sich Winterbach als „offene, gastfreundliche, tolerante Gemeinde eindrucksvoll präsentiert“.

Der Bürgermeister zeichnete ein positives Bild von der Finanzlage Winterbachs

Ins Jahr 2019 fielen auch die Eröffnung des Netto-Marktes und des Drogeriemarktes Rossmann in der Schorndorfer Straße auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Familie Traub. Die Märkte würden von der Bevölkerung gut angenommen, „so dass wir mit diesen beiden Projekten einen vollen Erfolg für Winterbach verzeichnen können“.

Seit Jahren, so Müller, bleibe die Einwohnerzahl Winterbachs konstant (Ende 2021 waren es 7633), was auch damit zu tun habe, dass auf dem Gemeindegebiet nur begrenzt neuer Wohnraum geschaffen werden konnte: „Mit den neuen Baugebieten ‘Riedwiesen’ und ‘Eichenwäldle’ werden wir dem Wohnraummangel glücklicherweise entgegenwirken können.“

Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer nicht erhöht

Auch zur Finanzlage der Gemeinde zeichnete Müller ein positives Bild. „In der Summe kann festgehalten werden, dass wir finanziell gut durch die letzten zwei Jahre der Pandemie gekommen sind, keine neuen Schulden machen mussten und auch die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer nicht erhöht werden mussten.“ Selbst angesichts des Ukraine-Krieges, steigender Energiepreise und der Inflationsrate versprach Müller eine „weiterhin schwäbisch-solide Finanzwirtschaft für unsere Einwohnerinnen und Einwohner sowie für unsere nachfolgenden Generationen“.

In die Digitalisierung der Schule investiert

Zum Thema Bildung und Erziehung strich Sven Müller die Bedeutung des Betreuungsangebots heraus, das „nur durch den Einsatz erheblicher finanzieller Mittel“ zu gewährleisten sei. In Winterbach, der „familienfreundlichen Kommune“, wurde ein „attraktiver und zukunftsfähiger Schulstandort aufgebaut“; während der Pandemie wurden hauptsächlich aus Fördermitteln von Land und Bund 100 000 Euro in die Digitalisierung der Schule investiert.

Neue Fahrzeuge für Bauhof und Feuerwehr

Wichtige und teure Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahre waren unter anderem die Aufdimensionierung von Wasserleitungen und der Neubau der Hebsacker Brücke als interkommunales Projekt zwischen Remshalden und Winterbach. Saniert wurden das Bürgerhaus Kelter und die Bühnentechnik der Lehenbachhalle. Bauhof und Feuerwehr erhielten neue Fahrzeuge.

Ängste zur Strahlenbelastung

Ein weiteres Thema war die Mobilfunkversorgung der Gemeinde, die mit neuen Mobilfunkstandorten, wie bei der Bürgeraussprache deutlich wurde, auch für Ängste zur Strahlenbelastung sorgt. Zugleich darf sich Winterbach seit einem Jahr Fairtrade-Gemeinde nennen.

Klimaschutz als Daueraufgabe

Im Ausblick auf kommende Aufgaben nannte Müller das Thema Mobilität. Dazu gab es im Anschluss einen Impulsvortrag von Harald Spath, dessen Firma mit der Erstellung eines Mobilitätskonzeptes beauftragt wurde. Dann „Klimaschutz, der uns als Daueraufgabe stark beschäftigen wird“ und nicht ohne Partizipation und Bürgerbeteiligung erfolgen soll.

"Stern über Winterbach leuchtet heller"

Sven Müller hat in dieser Einwohnerversammlung früh seinen Hut in den Ring geworfen und erklärt, dass er sich diesen Aufgaben in der Verantwortung als Bürgermeister langfristig stellen will. Was ihn leitet? „Ich sage immer, der Stern über Winterbach leuchtet heller als der aller anderen Kommunen im Remstal.“