Winterbacher Bank, Kreissparkasse, Volksbank: Wie sicher ist Standort Winterbach?

Im Mai hat, für viele völlig unvermittelt und überraschend, die BW-Bank ihr SB-Center am Winterbacher Marktplatz geschlossen. Für die Kunden eine ärgerliche Situation. Allerdings ist die Versorgung mit Banken in Winterbach noch ziemlich gut: Kreissparkasse Waiblingen, Volksbank Stuttgart und Winterbacher Bank sind mit vollwertigen Filialen vor Ort. Der andernorts laufende Abbau der Bankenstandorte lässt manchen aber nichts Gutes ahnen. Dahinter steckt unter anderem die zunehmende Nutzung des Online-Bankings. So begründete auch die BW-Bank in Winterbach ihre Entscheidung. Müssen die Winterbacher fürchten, dass auch die verbliebenen drei ihre Dienste reduzieren oder ganz verschwinden?

„Anpassungen in der Zukunft“ nicht ausgeschlossen

Die Antwort auf die Nachfrage bei den Banken ist erst einmal beruhigend: Kurzfristig besteht wohl keine Gefahr. Die Volksbank Stuttgart schreibt: „Für das Jahr 2022 können wir zusichern, dass es keine Veränderungen in unserem Filialnetz geben wird. So haben wir aktuell in Winterbach den Mietvertrag langfristig verlängert.“ Grundsätzlich könne man jedoch „Anpassungen in der Zukunft nicht ausschließen“. Denn: „Die Ansprüche der Kunden an die Volksbank Stuttgart ändern sich und wir müssen unsere Ressourcen entsprechend ausrichten. Es wäre nicht effizient, Kapazitäten vorzuhalten, die nicht genutzt werden.“

Ähnlich äußert sich auch die Kreissparkasse Waiblingen: „Unser Beratungscenter in Winterbach verzeichnet aktuell nach wie vor eine gute Frequenz, deshalb wollen wir an diesem Standort festhalten.“ Aber: „Wir überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob unser vorgehaltenes Angebot mit der tatsächlichen Nachfrage unserer Kundinnen und Kunden übereinstimmt.“

Diese „tatsächliche Nachfrage“ geht bei allen Banken immer stärker in Richtung Online-Banking. Die Pandemie hat diese Entwicklung noch beschleunigt, genauso die zunehmende Nutzung von Kartenzahlung gegenüber dem Bargeld. Das bedeute aber nicht, dass die Bargeldnutzung gegen null gehe, betont Gerhard Burr, Vorstand der Winterbacher Bank. Die beiden Geldausgabeautomaten in der Filiale habe man vergangenes Jahr erneuert: „Die werden nach wie vor intensiv genutzt.“

Die Winterbacher Bank, um das gleich ganz kurz und knapp festzuhalten, hat laut Burr auch gar keine Pläne, Dienste oder Personal zu streichen. Aber auch dort verschieben sich gewisse Dinge.

Zahlen mit der Smartwatch

Bankvorstand Gerhard Burr selbst ist sehr technikgestützt unterwegs und zahlt, wo es geht, mit seiner Smartwatch, der Uhr an seinem Handgelenk, in der ihm seine Kreditkarte digital zur Verfügung steht. „Solche Nutzungsmöglichkeiten werden weiter an Bedeutung gewinnen“, sagt er. Kunden bis zu einem Alter von etwa 40 Jahren seien „affiner“ in der Nutzung der VR-Banking-App, die den Kunden der Winterbacher Bank zur Verfügung steht. Die Ü-40-Kunden nutzen dagegen für das Online-Banking eher die Homepage.

„Wir haben derzeit eine Online-Freischaltquote von 75 Prozent“, sagt Gerhard Burr. Das heißt, drei Viertel der Kunden nutzen es, um damit auf ihr Girokonto zuzugreifen. Etwa 50 Prozent der Wiba-Kunden sind laut Burr auch aktive Nutzer, das heißt, sie machen auch Überweisungen online. Diese Zahlen zeigen: Trotz Zunahme des Online-Bankings ist der Anteil der Leute, die ihre Bankgeschäfte ganz klassisch am Schalter oder am Automaten erledigen, doch noch recht hoch.

Sicherheitsbedenken und Technik-Skepsis beim Online-Banking

„Viele haben noch Sicherheitsbedenken oder sind skeptisch, was die Technik angeht“, sagt Gerhard Burr. Beide Bedenken könne man jedoch eigentlich zerstreuen. „Schadensfälle aus dem Online-Banking raus spielen heute fast keine Rolle mehr“, sagt er. Außerdem sei die Winterbacher Bank in der Regel mit zwei Personen im Service am Schalter vertreten. Bei technischen Problemen mit dem Online-Banking oder bei der Geldautomatennutzung stehe immer jemand mit Rat und Tat zur Verfügung. Auch telefonisch seien die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Winterbach gut direkt erreichbar.

Die Kundinnen und Kunden, die persönliche Beratung vor Ort suchen, werden laut Burr im Schnitt immer älter. „Aber wir können nicht sagen, dass es vom Kundenaufkommen deutlich weniger geworden ist. Wir wachsen seit vielen Jahren stark.“

Die Aufgaben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich einfach verändert, weswegen es Umstrukturierungen gegeben habe. Telefonischer Beratungsbedarf habe zugenommen, unter anderem durch das Online-Banking. „Wir haben das Thema Service gestärkt“, sagt Gerhard Burr. Insgesamt sei der Personalbestand in den vergangenen Jahren aufgebaut statt abgebaut worden.