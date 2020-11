Mit der „Bazooka“ und einem großen „Wumms“ wolle man die Wirtschaft in der Coronakrise stützen. So hatten es Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier versprochen. Auch jetzt im zweiten Lockdown sollen Unternehmen 75 Prozent ihrer Umsätze aus dem Vorjahres-November erhalten – und das möglichst schnell und unbürokratisch. Doch von diesem „Wumms“ hat der Winterbacher Hotelier Stefan Kunz bislang noch nicht viel gespürt. Er kämpft, wie so viele in der Branche, gerade um