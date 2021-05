Angesichts der aktuellen Aufbruchstimmung nach einer langen, langen Corona-Starre mag dieser Schritt der Gemeinde Winterbach auf den ersten Blick etwas verwundern: Es wird im Ort in diesem Jahr kein Sommerferienprogramm stattfinden. Die Infektionszahlen sinken derzeit immer weiter, die ersten Öffnungsschritte in Einzelhandel, Gastronomie und anderen Bereichen kommen, auch Hotels öffnen wieder, Urlaubsreisen in den Sommerferien scheinen möglich. Aber das Winterbacher Rathaus will lieber noch