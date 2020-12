Eigentlich wollten der Winterbacher Bund der Selbstständigen und die Gemeinde Winterbach am kommenden Samstag mehr als 400 Schoko-Nikoläuse in die vor den Haustüren abgestellten Stiefel von Winterbacher Kindern stecken. Doch die Verschärfung der Corona-Verordnung macht die Aktion des Winterbacher Arbeitskreises Marketing unmöglich. Stattdessen wurden die Fairtrade-Nikoläuse nun in der Lehenbachschule und in den Kindergärten verteilt. Wir haben mit Dirk Mölter vom BdS gesprochen. Der