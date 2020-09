Bürgermeister Sven Müller sprach am Dienstagabend im Gemeinderat von einem „großen Wurf“ für Winterbach – und damit hat er nicht übertrieben. Das neue Baugebiet „Riedwiesen, das die Gemeinde in den nächsten Jahren realisieren will, ist mehr als vier Hektar groß und bietet den bisherigen Entwürfen nach Platz für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit bis zu 244 Wohneinheiten. Es könnten dort, so die Rechnung des von der Gemeinde beauftragten Planungsbüros, bis zu 562 Menschen Wohnraum finden. Zur