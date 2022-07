Zeltspektakel in Winterbach: Hubert von Goisern reißt die Leute von den Sitzen

Tag sieben des Zeltspektakels. Vorletztes Konzert. Die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kulturinitiative Rock sind so ziemlich am Ende ihrer Kräfte, gestand Steffen Claus bei der Begrüßung im seit langem ausverkauften und bestuhlten Zelt vor dem Konzert Hubert von Goiserns. Der wiederum und seine famose vierköpfige, junge Band, waren ziemlich ausgeruht. Sie hatten einen Tag frei bei ihrer „Zeiten & Zeichen“-Tour, der ersten nach Corona. So waren sie schon einen Tag früher angereist und chillten im liebevoll eingerichteten Backstagebereich mit Blick auf Weinberg und Wald. Da sprühten sie denn vor ausgelassener Spielfreude bei ihrem mehr als zwei Stunden dauernden Konzert. Begeistert aufgenommen vom Publikum.

Die Haifisch-Mär mit ultra-nonchalantem Austria-Charme vorgetragen

Draußen der Biergarten war zuvor schon bestens besucht. Warm war’s, aber es wehte eine angenehme Brise. Und dann also kam Goisern. „Griasts eich! Servus Winterbach!“ Mit einem schrägen Walzer, er selbst am Akkordeon, dann einer treibenden Rocknummer mit energie-splitterndem Akkordeon-Gitarren-Duett, trieb die Band die Hitze mit einigen Nummern im Zelt um einiges nach oben.

Um dann aber mit zwei Songs die Temperaturen per Selbst-Suggestion wieder ein bisschen runterzukühlen. So erzählte der dieses Jahr 70 werdende Künstler von seinen zahlreichen Grönlandbesuchen und gab danach die Moritat vom Eisbär auf Grönland im Karibik-Sound, gefolgt von der blubbernd herzzerreißenden Mär des Grönlandhai, tief unten im Meer, und seiner Suche nach einer Partnerin zum Besten. Illustriert durch ein sehnsuchtsvolles Balzschmachten am von Goisern gespielten Cornet. Wahrlich heißer Alpen-Schmäh zum Abkühlen, mit diesem gewissen ultra-nonchalantem Austria-Charme vorgetragen.

Doch von Goisern nimmt immer auch politisch Stellung, dafür stand an diesem Abend etwa „Brauner Reiter“, ein Stück mit apokalyptisch dumpf-dröhnenden AngstBeat über das untote Wesen faschistischer Umtriebe.

Johann Wolfgang Goethes „Rastlose Liebe“ als schwerer Blues

Es sind aber die doch eher die langsamen Nummern, die einem dann besonders nahe gehen. So etwa die Verschiebung von Goethes Gedicht „Rastlose Liebe“ weg von der romantischen Schubert-Vertonung hin zu einem schweren Blues mit Harp-Solo. Und ganz besonders der „Jodler für Willy“, eine Art schmerzlicher Nachruf auf einen guten Freund, ohne Text, nur Jodelaufschreie, wunderschön begleitet am E-Piano von Alex Trebo. Das berührte, ging unter die Haut.

Und dann sind da die älteren Songs wie „Heast as nit, (wie Zeit vergeht)“ oder „Weit, weit weg“ mit waberndem Sehnsuchts-Bühnen-Nebel, geradezu verzehrend schön, als zwei der drei Zugaben, die sichtbar das Publikum bewegten.

Größte Begeisterung kam aber schon kurz zuvor mit dem letzten Stück des offiziellen Sets auf, einer entfesselten Alpen-Polka-Rock-Nummer, bei der es dann kein Halten mehr auf den Sitzen gab und in den schmalen Gängen verzückt getanzt wurde. „Branna tuats gut“ hieß der mitreißende Höllenfeuertanz und trieb die Temperaturen in schwindelnde Höhen.

Riesenlanger Applaus. Dankbares Publikum, und ein paar dankbar überwältigte Musiker, die das Zeltspektakel sichtlich genossen haben.

An diesem Dienstagabend, 26. Juli, tritt zum Abschluss des Zeltspektakels Gentleman auf. Es gibt noch Tickets. Der Biergarten mit Live-Musik hat ab 17 Uhr geöffnet, der Eintritt ist dort frei. Mehr Infos auf www.zeltspektakel.com.