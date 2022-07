Zeltspektakel Winterbach eröffnet: James Blunt kann kommen

In deutlich kleinerem Rahmen als gewohnt ist am Dienstagabend (19.07.) das zwölfte Winterbacher Zeltspektakel eröffnet worden. Bei 35 Grad im Schatten wagten sich viele erst spät in den Biergarten. Das Zelt blieb wegen des krankheitsbedingten Ausfalls von Alan Parsons sogar ganz leer. So glich das Ganze fast mehr einem beschaulichen Dorffest denn einem großen Musikfestival. Nebenher liefen aber schon die letzten Vorbereitungen für die Ankunft von Weltstar James Blunt, für den ein klimatisiertes Wohnmobil bereitsteht. Am Mittwochabend (20.07.) spielt der Brite in einem fast ausverkauften Zelt.

James Blunt will nicht mehr als Kaffee und Wasser

Rundgang mit Christoph Goldschmidt von der Kulturinitiative Rock. Er führt in den Backstagebereich und öffnet per Reißverschluss den Eingang zu einem der weißen Zelte: der Cateringbereich für die Künstler. Hier werden gerade noch Getränke für Mister Blunt kaltgestellt. Was er trinkt? Kaffee und Wasser, sehr genügsam. Zum Essen hatte er gleich gar keine Wünsche, die Auswahl hat er dem Caterer überlassen. Nun kommt erst einmal ein englisches Frühstück auf den Tisch. In aller Herrgottsfrühe, um 4 Uhr morgens soll er ankommen in Winterbach, sagt Christoph Goldschmidt.

Im großen Zelt, in dem am Mittwochabend fast 4000 Menschen James Blunt auf der Bühne erleben werden, genießen am Dienstagabend die Ton- und Lichttechniker der Firma PML Veranstaltungstechnik die Ruhe und nutzen die zusätzliche Zeit für letzte Einstellungen. Da vorne, zeigt einer der Männer, ist Platz für das Mischpult von James Blunt, der bringe sein eigenes mit.

Draußen auf der Bühne im Biergarten blasen derweil schwitzend die Mitglieder des Musikvereins Trachtenkapelle in ihre Instrumente, traditionell eröffnen sie hier das Festival. Viel Publikum haben sie zunächst nicht, nur vereinzelte Grüppchen sitzen unter den Sonnenschirmen und freuen sich über jede kühlende Brise, die über den Platz weht.

Mittendrin sitzt Steffen Claus, Vorsitzender der Kulturinitiative Rock. Die Stimmung bei ihm und seiner Truppe ist gut. Sie haben es wieder mal geschafft, alles an den Start zu bringen, trotz Hitze. 451 Helfer waren am Aufbau für das Festival beteiligt, viele, viele weitere sind über die Spektakel-Tage beim Bierausschank, Kartenabreißen und anderen Tätigkeiten beschäftigt.

Eine Absage, die weh tut

Ja, das habe schon wehgetan, sagt Clauss die Absage von Alan Parsons (hier gibt es alle Infos zum Ersatztermin). „Das tut auch unserer Kalkulation nicht gut.“ Der 73-Jährige hatte Ende Juni mitgeteilt, dass er sich einer Operation an der Wirbelsäule unterziehen und deswegen die Europatournee seines Alan Parsons Live Projects absagen muss. „2500 Karten waren am Tag der Absage verkauft“, sagt Steffen Claus. „Das wären über 3000 geworden.“ Und in der kurzen Zeit habe man keinen Ersatz mehr für die Zeltbühne organisieren können.

Stattdessen verpflichtete die Kulti für den Biergarten zusätzlich die Stuttgarter Band „Hiss“ – die am Dienstagabend mit ihrer Musik, selbst bezeichnet als „Polka’n’Roll“, und ihren lateinamerikanischen Einflüssen sehr gut zur tropischen Hitze passen.

Zuvor gelingt Bürgermeister Sven Müller der Fassanstich mit vier Schlägen, danach gibt es 100 Halbe Freibier. Mit sinkender Sonne füllt sich dann doch auch der Biergarten nach und nach noch richtig gut. „Schlafen kann man bei der Hitze eh nicht“, meint jemand.

Bargeldlos zahlen am Bierstand

Ganz wichtig: „Das Bier ist eiskalt“, sagt Steffen Clauss. „Die Zapfanlage ist gigantisch.“ Die Kulti ist technisch auf der Höhe der Zeit. Mehr vielleicht als die Veranstalter des Iron-Maiden-Konzerts neulich auf dem Cannstatter Wasen, meint Christoph Goldschmidt. Dort schauten vor allem internationale Gäste in die Röhre, die es gewohnt waren, dass man alles mit Karte zahlen kann, weil an den Ständen auf dem Gelände ohne Bargeld gar nichts ging.

Das kann beim Zeltspektakel nicht passieren: Zum ersten Mal kann man in diesem Jahr an den Getränkeständen der Kulti mit Karte zahlen. Wer Hunger hat, braucht allerdings an den acht Ständen mit einem vielfältigen Angebot von Burger über Flammkuchen bis Currywurst weiterhin Bares.