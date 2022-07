Zeltspektakel Winterbach: Happy End mit Gentleman

Wenn Gentleman spielt, sind die Arschgeigen der Welt endlich mal abgemeldet für zwei Stunden, die Ellbogenstreber haben Zwangspause – Verbrüderung, Verschwesterung, Ganja-Rauch, Reggae-Groove, Tanzen: Das Winterbacher Zeltspektakel hat am Dienstagabend ein Happy End erlebt.

Irgendwann im Lauf des Abends, als das Zelt gerade mal wieder tost und wogt und bebt, denkst du: Falls es jetzt gleich abheben und auf einer Spliff-Wolke davonschweben sollte in den Himmel über Winterbach, würdest du dich auch nur noch in Maßen wundern. Denn vom ersten Ton an hat hier eine ganz ungewöhnliche Stimmung geherrscht: zugleich hochenergetisch und total aggressionsfrei, so kraftvoll wie schwerelos. Abgenutztes Wort, das einem auf die Schnelle einfällt: Lebensfreude.

Die Band – drei Sängerinnen, Saxofonistin, Keyboarder, Basser, Schlagzeuger, Gitarrist – pluckert manchmal so hingebungsvoll repetitiv vor sich hin, dass man für einen kurzen Moment fast vergessen könnte, was für eine Maschine das ist: Die immer wieder reichlich eingestreuten Breaks, Neueinsätze, Rhythmuswechsel sind beim genauen Hinhören echt komplex – das alles kommt halt nur nicht angeberisch-aufdringlich daher.

Gentleman: Mittelpunkt und Teil des Ganzen

Und Gentleman, immer unterwegs vom linken zum rechten Bühnenrand, mit den Armen schlackernd, in den Knien federnd, singend, am Joint ziehend, flüchtige Skulpturen aus Rauch ins Scheinwerferlicht ausatmend, ist – ja was denn nun? Frontman, Sänger, die Mitte, der Fixpunkt von allem? Oder einfach nur einer unter vielen, im Einklang mit Band und Publikum, in dem er manchmal beinahe verschwindet, wenn er von der Bühne runter in den Fotografengraben steigt und die Hände in der ersten Reihe abklatscht? Zeremonienmeister? Oder schlichtweg Teil des Ganzen?

Die Antwort: beides. Denn das Wort des Abends ist Gemeinschaft; die Gemeinschaft der verschiedenen Hautfarben und Geschlechter auf der Bühne; die Gemeinschaft der Musizierenden und ihrer 1400 Gäste. Die konzertüblichen Grenzen zwischen denen, die jubeln, und jenen, die sich bejubeln lassen, lösen sich auf im Lauf des Abends, wenn die Leute applaudieren, applaudiert Gentleman zurück. Alle spüren im Bauch denselben Bass und unter den Sohlen dasselbe Schwingen des Bodens, alles wiegt sich und wogt wie ein einziger wabernder Organismus, von oben auf der Bühne bis ganz hinten im Zelt.

Bäume, Samen und Bob Marley

„Ich reiß heut meine Zäune ein“, singt Gentleman, „pflanz an ihrer Stelle lieber ein paar neue Bäume ein. Ich pflanz 'n Samen in meinen Garten, lass die Leute reden, lass die Welt 'n bisschen warten.“ Und damit ist eigentlich das meiste gesagt.

Am Ende: der "Redemption Song" von Bob Marley, das spirituelle Herz der Reggae-Kultur, das Lied der Erlösung. Emanzipate yourself from mental slavery. Ein berührender Abschluss, der noch mal ganz deutlich macht, was man intuitiv schon den ganzen Abend hindurch gespürt hat: Das ist keine hirnlos ignorante Gute-Laune-Mucke, kein Ballermann-Gedröhn ohne Wissen um den Schmerz der Welt – es ist ein Gegenmittel.