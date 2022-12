Mach Dich clever fit im neuen Jahr!

Jetzt gibt es keine Ausrede mehr: Die Clever fit Studios in Waiblingen und Fellbach locken alle Sportinteressierten mit einem Super-Angebot. In den ersten sechs Monaten trainieren Neumitglieder zu einem stark reduziertem Preis. Damit unterstreicht das Franchiseunternehmen seinen Anspruch, körperliche Fitness mit Fokus auf hochwertige Geräte und in Kombination mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis einer breiten Zielgruppe zu ermöglichen. Dabei wird größten Wert auf moderne Ausstattung, fachkundige Betreuung und angenehme Atmosphäre gelegt.

Ob Kraft, Muskeln, Kondition, Reha oder Wellness– clever fit ist mehr als eine „Muckibude“. Das Team will allen Mitgliedern mit jedem Besuch eine Auszeit bieten. Ob Ausdauer-, Kraft- oder Functional Training – in beiden Studios stehen modernste Geräte zur Verfügung. Ein weiteres Highlight sind das Vibrationstraining sowie Massagestühle und Solarien. Im All inclusive Paket sind Wasser- und Mineralgetränke sowie kostenfreies Duschen enthalten.

Doch was wäre ein Fitness-Studio ohne gute Trainer? In der hauseigenen Akademie werden alle bei clever fit entsprechend ausgebildet. So können sich alle Mitglieder darauf verlassen, nicht nur Trainingspläne zu erhalten, sondern auch ein vielfältiges Kursprogramm mit ausgebildeten Instruktoren. Das Angebot reicht von Rückenfit, täglichem Reha-Sport über Latin Fitness, Yoga, Zumba bis zu Body Pump.