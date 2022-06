Magic Blues Night im Zelt

Winterbach. Die Kulturinitiative Rock hat im Rahmen des Winterbacher Zeltspektakels für Samstag, 23. Juli, eine „Magic Blues Night“ auf die Beine gestellt. Zu Gast sind King King, Walter Trout und Gov’t Mule. Los geht’s um 18 Uhr im Festivalzelt hinter der Firma Peter Hahn. Für dieses Event verlosen wir 3 x 2 Stehplatzkarten.

King King, die Bluesrocker aus Glasgow, schwämmen gerade auf einer Erfolgswelle und seien jetzt definitiv im Mainstream angekommen, heißt es in der Ankündigung. Die Band wurde beeinflusst von Bands des Classic Rock wie beispielsweise Bad Company, Whitesnake und Thunder. King King spielen bodenständigem Blues mit guten Hooks, angereichert mit stimmungsvollen Orgelklängen.

Walter Trout mischt bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert im Rockzirkus mit und gilt als einer der wichtigsten Blues- und insbesondere Bluesrock-Protagonisten. Der 67-jährige Gitarrist ist im Jahr 2014 von einer lebensbedrohlichen Erkrankung genesen. „Jetzt bin ich in der Lage, so gut zu spielen wie seit Jahren nicht“, gab er gleich nach seiner Rekonvaleszenz zu Protokoll.

Gov’t Mule haben sich mit ihrer Musik eine weltweite Fangemeinde erobert. Sie selbst beschreiben ihren Stil als gewagte Musik und attestieren sich improvisatorische Virtuosität. Der US-Gitarrist und Sänger Haynes war unter anderem lange Jahre Mitglied der Allman Brothers Band. Am Samstag, 23. Juli, spielt er zum dritten Mal live in Winterbach im Zirkuszelt.

Die Veranstaltung ist teilbestuhlt.

Weitere Informationen zum Winterbacher Zeltspektakel, zum Kartenvorverkauf und zu allen Konzerten gibt es auf zeltspektakel.com. ZVW-Abonnenten erhalten vergünstigte Karten auf zvw-shop.de oder über die Ticket-Hotline 0 71 51/5 66-566.

Einfach mitmachen

Gehen Sie auf unserer Internetseite www.mein-wochenblatt.de auf das Feld „Jetzt gewinnen“ und füllen Sie das Formular aus – abschicken - fertig. Mitmachen ist möglich von Donnerstag bis Sonntag. Montag werden die Gewinner ausgelost und schriftlich benachrichtigt. Die Karten werden den Gewinnern zugeschickt.

