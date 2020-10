Mario Gomez gratulierte Mateo Klimowicz zum ersten Bundesliga-Tor

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach seinem ersten Bundesliga-Tor gegen den FSV Mainz 05 haben Stuttgarts Offensivspieler Mateo Klimowicz besondere Glückwünsche erreicht. Der ehemalige Nationalstürmer Mario Gomez meldete sich im Anschluss an den 4:1-Sieg beim 20-jährigen Argentinier. «Nach meinem Tor gegen Mainz hat er mir geschrieben und gratuliert», erzählte Klimowicz im «Kicker»-Interview am Donnerstag. Vergangene Saison hatte er noch mit Gomez beim VfB zusammengespielt, nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga beendete der 35-Jährige dann seine Karriere.

«Ich habe anfangs vor lauter Respekt wirklich nicht viel mit ihm gesprochen. Aber er war immer sehr gut zu mir, war mit Rat und Tat immer für mich und die anderen jungen Spieler da», sagte Klimowicz.