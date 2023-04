Beim Machtkampf im Sudan steigen Opferzahlen weiter an

Khartum (dpa) - Im Sudan sind bei Gefechten zwischen rivalisierenden Militärs laut einer Ärzte-Organisation bislang 97 Menschen getötet worden. Weitere 942 Menschen, unter ihnen Soldaten wie Zivilisten, seien verletzt worden, teilte die sudanesische Ärzte-Organisation am Montag mit. Bereits in der Nacht zum Montag meldete die Weltgesundheitsorganisation 83 Tote und mehr als 1000 Verletzte.

Auch am Montag gingen die Kämpfe zwischen den sudanesischen Streitkräften und den rivalisierenden Rapid Support Forces (RSF) weiter. Berichten zufolge konzentrierten sich die Kämpfe in der sudanesischen Hauptstadt Khartum auf zentrale Einrichtungen der Regierung wie den Präsidentenpalast und das Armee-Hauptquartier.

Auch in anderen Städten wie Nyala, Regionalhauptstadt des Bundesstaates Süd-Darfur und nach der Hauptstadtregion bevölkerungsreichste Stadt des Landes, kommt es zu Auseinandersetzungen.

In den vergangenen Tagen war der seit Wochen schwelende Konflikt zwischen Sudans De-Facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan und seinem Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, dem Anführer der RSF, eskaliert. Die Militärapparate beider Lager bekämpfen sich unter anderem mit schwerer Artillerie, Panzern und Luftangriffen. Durch anhaltende Kämpfe in dicht besiedelten Stadtteilen werden noch höhere Opferzahlen befürchtet.

Drei ostafrikanische Staatschefs als Vermittler

Drei ostafrikanische Präsidenten reisen als Vermittler in den Sudan, um den Konflikt zwischen rivalisierenden Lagern des Militärs beizulegen. Kenias Präsident William Ruto, Südsudans Präsident Salva Kiir und Djiboutis Präsident Ismaïl Omar Guelleh sollen zum frühestmöglichen Zeitpunkt in der Hauptstadt Khartum eintreffen, teilte die kenianische Regierung in der Nacht zum Montag mit.

Am Tag zuvor hatte die Zwischenstaatliche Behörde für Entwicklung (IGAD) ein außerordentliches Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs Ostafrikas einberaumt. Stabilität im Sudan sei der Schlüssel zur sozialen und wirtschaftlichen Stabilität der Region, hieß es im Anschluss an den Gipfel. Gefordert wurde «eine sofortige Einstellung der Feindseligkeiten zwischen den Kriegsparteien». Der Konflikt untergrabe die in vergangenen Monaten erzielten Fortschritte, das Land auf friedlichem Wege zur Demokratie zurückzuführen, hieß es weiter. Die Konfliktparteien wurden außerdem aufgefordert, einen sicheren Korridor für humanitäre Hilfe in Khartum und anderen von den Kämpfen betroffenen Städten zu schaffen.