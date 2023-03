FDP-Fraktionsvize: Mit Rückbau von Akw noch warten

Berlin (dpa) - Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Lukas Köhler, hat vor einem raschen Rückbau der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke in Deutschland gewarnt.

«Als FDP-Fraktion hätten wir uns bekanntlich auch eine etwas längere Laufzeit vorstellen können. Aber selbst wenn die Kernkraftwerke bald abgeschaltet werden, sollten wir mit dem Rückbau noch warten», sagte Köhler der «Bild». «Falls es die Situation in Zukunft doch noch mal erfordert, müssen die Kraftwerke möglichst schnell wieder in Betrieb gehen können.» Versorgungssicherheit sei absolut unverzichtbar.

Die Laufzeit für Block 1 in Neckarwestheim sowie die Reaktoren Emsland in Niedersachsen und Isar 2 in Bayern war bis 15. April verlängert worden. So sollten sie für einen Beitrag zur Stabilität der Stromversorgung sorgen. Danach soll mit der Nutzung der Atomkraft Schluss sein in Deutschland. Die FDP hatte sich dafür ausgesprochen, alle drei Meiler bis ins Jahr 2024 hinein laufen zu lassen.