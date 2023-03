Polizei: 53 Beamte bei Ausschreitungen in Offenburg verletzt

Offenburg (dpa) - Bei einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag in Baden-Württemberg sind am Samstag laut neuen Polizeiangaben 53 Beamte in Offenburg verletzt worden. Einige trugen Prellungen und Schürfungen davon, weil sie geschlagen und getreten wurden. Andere Polizisten erlitten Atemwegsreizungen, weil sie mit einem Feuerlöscher gezielt angesprüht wurden und weil Vermummungsmaterial, Kleidung und Pyrotechnik brannten, wie die Polizei am Sonntag in Offenburg mitteilte.

17 Beamte waren nach dem Einsatz dienstunfähig, berichtete die Polizei und aktualisierte damit ihre Angaben vom Samstag. Zwei Demonstrationsteilnehmer wurden ebenfalls verletzt. «Bislang wurden gegen mehrere Teilnehmer der Demonstration 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet», hieß es in einer Mitteilung. Es gebe eine Ermittlungsgruppe, die mögliche Straftäter identifiziere und die Verfahren bearbeite.

Die AfD Baden-Württemberg war am Samstag zu ihrem Landesparteitag in der badischen Stadt im Ortenaukreis zusammengekommen. Das Treffen sollte am Sonntag zu Ende gehen.