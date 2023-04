Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik: Ausstellung in Schweinfurt

Er gilt als der große Maler der deutschen Romantik: Caspar David Friedrich. Er wurde am 5. September 1774 in Greifswald geboren. Zum 250. Geburtstag beginnt bereits in diesem Jahr ein großes Jubiläumsprogramm. Den Auftakt macht eine große Caspar David Friedrich-Ausstellung im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, die am Sonntag, 2. April, ihre Pforten geöffnet hat. Zwei seiner bekanntesten Bilder sind dort im Original zu bestaunen.

Gemeinschaftsprojekt vom Museum Georg Schäfer und dem Kunst Museum Winterthur

„Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik“, so heißt die Ausstellung. Sie wurde gemeinsam vom Museum Georg Schäfer und dem Kunst Museum Winterthur entwickelt. Die Gemälde und Zeichnungen sind bis zum 2. Juli in Schweinfurt zu sehen. Dann wandert die Ausstellung vom 26. August bis 19. November in die Schweiz.

Berühmte Bilder: „Kreidefelsen auf Rügen“ und „Wanderer über dem Nebelmeer“

Beide Museen verfügen in ihrem Bestand über eigene Gemälde von Caspar David Friedrich. Elf sind es in Schweinfurt, fünf in Winterthur, darunter der berühmte „Kreidefelsen auf Rügen“. Insgesamt sind etwa 40 Gemälde und Zeichnungen von Caspar David Friedrich in der Schau zu sehen. Auch die Hamburger Kunsthalle beteiligt sich mit einer wichtigen Leihgabe. Der „Wanderer über dem Nebelmeer“ ist in Schweinfurt und in Winterthur dabei. Dieses Motiv ist inzwischen eine Ikone, die für den Inbegriff der deutschen Romantik steht.

Was bedeuten die Bilder von Caspar David Friedrich?

Die Landschaftsbilder von Caspar David Friedrich sind alles – nur kein Abbild der Realität. So versetzt er beispielsweise die Greifswalder Klosterruine Eldena ins Riesengebirge. Auch dieses Bild ist in der Ausstellung zu sehen.

Bis heute wird heftig in der Forschung gestritten, was die Stimmungsbilder tatsächlich bedeuten. Sind sie ein Abbild seines eigenen Schicksals, sind sie Ausdruck seiner tiefen Religiosität oder sind sie ein subtiler Protest gegen die französische Besatzung und ein Aufruf zur Schaffung einer geeinten deutschen Nation?

Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik

Die Ausstellungsmacher wollen diese Fragen gar nicht neu beantworten. Sie gehen einen anderen Weg und betten die Arbeit von Caspar David Friedrich in die Geschichte der europäischen Landschaftsmalerei ein. Von diesen Vorboten der Romantik ist einiges in Schweinfurt und Winterthur zu sehen. Ein gut gemachter Ausstellungskatalog, der im Hirmer Verlag erschienen ist, erklärt weitere Zusammenhänge.

Caspar David Friedrich erlebte das Schicksal vieler großer Künstler. Nachdem seine Kunst noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts viele Kontroversen ausgelöst hatte, geriet er allmählich in Vergessenheit. Er starb 1840 in Armut.

Kunsthalle Hamburg: Caspar David Friedrich. Kunst für eine neue Zeit

Erst im 20. Jahrhundert wurde er wieder entdeckt. Eine große Rolle spielte dabei die Hamburger Kunsthalle mit ihrer Ausstellung zum 200. Geburtstag des Malers im Jahr 1974. 50 Jahre später kündigt die Kunsthalle eine neue Großausstellung an – mit 50 Gemälden und 90 Zeichnungen unter dem Titel „Kunst für eine neue Zeit“. Die Schau ist vom 15. Dezember 2023 bis zum 1. April 2024 zu sehen. Karten kann man schon jetzt kaufen. Und der „Wanderer über dem Nebelmeer“ ist dann auch wieder in Hamburg zurück.