Charles III. fährt mit quietschender Holzkutsche zur Krönung

London (dpa) - Für seine Krönungsprozession in der vergoldeten Staatskutsche hat sich König Charles III. (74) für eine deutlich kürzere Route entschieden als seine Mutter Queen Elizabeth II. vor 70 Jahren. Nach der Krönung in der Westminster Abbey am 6. Mai werden der Monarch und seine Frau Camilla in der mehr als 260 Jahre alten und tonnenschweren Kutsche zunächst am Parlament vorbeifahren, den Trafalgar Square streifen und über die Prachtallee The Mall zurück zum Buckingham-Palast fahren und dabei etliche Schaulustige am Rande des Weges grüßen. Auch etliche Mitglieder verschiedener Regimente der Streitkräfte werden an der Prozession beteiligt sein.

Queen Elizabeth II. hatte in der Kutsche nach ihrer Krönung im Jahr 1953 eine mehr als doppelt so lange Runde durch die Stadt gemacht, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger teilhaben konnten. Sie war damals allerdings 27 Jahre alt - trotzdem beschrieb sie die Fahrt in der Staatskutsche im Nachhinein als «furchtbar».

Das historische Holzgefährt wird von Lederriemen zusammengehalten und «quietscht wie eine alte Galeere», wie der zuständige Restaurator Martin Oates, der britischen Nachrichtenagentur PA verriet.

Die Fahrt

Das aktuelle Königspaar hat sich - ebenfalls von der Tradition abweichend - dafür entschieden, nur die offizielle Krönungsprozession in der goldenen Kutsche zu absolvieren. Die Hinfahrt zur Westminster Abbey, wo um 11.00 Uhr Ortszeit (12.00 Uhr MESZ) die Zeremonie beginnen soll, werden die beiden auf dem gleichen Wege in der deutlich moderneren Diamond-Jubilee-Kutsche zurücklegen.

Diese wurde zu Ehren des 60. Thronjubiläums von Queen Elizabeth im Jahr 2012 gebaut und hat PA zufolge eine Heizung, Klimaanlage und federt Erschütterungen besser ab. Sowohl Charles (74) als auch Camilla (75) hatten in der Vergangenheit bereits Rückenprobleme.

«Die ausgewählten Kutschen spiegeln wider, dass die Prozession hin zur Abbey eher klein gehalten wird und die Prozession zurück zum Buckingham-Palast deutlich größer», sagte ein Palastsprecher.