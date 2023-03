König Charles III. trägt sich im Goldenen Buch Berlins ein

Berlin (dpa) - Der britische König Charles III. hat sich in das Goldene Buch der Stadt Berlin eingetragen. Das bestätigte die Senatskanzlei am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Eintragung fand im Hotel Adlon im Beisein der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) statt. Auch Charles' Frau Camilla soll sich am Vormittag in das Goldene Buch eintragen.

Vor dem Gebäude warteten zahlreiche Menschen, um Charles III. zu sehen. Mehrere betonten, dass sie eher zufällig vorbeigekommen seien, nun aber gerne die Chance nutzen wollten, den König live zu sehen. «Ich möchte ihn sehen, weil es sein erster offizieller Auslandsbesuch als König ist. Er will die Beziehungen zwischen Großbritannien und Deutschland verbessern, und das finde ich gut», sagte vor Ort eine Britin, die auf dem Weg zur Arbeit am Adlon angehalten hatte. «Ich bin kein großer Fan der Monarchie, aber das erscheint mir doch eine große Sache zu sein.»

Der Monarch hat sich nach dem Eintrag ins Goldene Buch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im nahe gelegenen Kanzleramt getroffen, ehe ein Besuch des Marktes auf dem Wittenbergplatz ansteht.