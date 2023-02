Kalenderblatt 2023: 10. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 10. Februar 2023:

6. Kalenderwoche, 41. Tag des Jahres



Noch 324 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Bruno, Wilhelm

HISTORISCHE DATEN

2022 - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt einen massiven Ausbau der Atomkraft an. Es würden sechs neue Atomkraftwerke gebaut, die Errichtung von acht weiteren werde bis 2050 geprüft. Frankreich ist der nach den USA zweitgrößte Atomstromproduzent der Welt.

2005 - Nordkorea bekennt sich erstmals eindeutig zum Besitz von Atomwaffen. Zugleich setzt das Land seine Teilnahme an internationalen Gesprächen über eine Beendigung seines Atomprogramms auf unbestimmte Zeit aus.

2003 - Gut ein Jahr nach Beginn ihrer Mission in Afghanistan übernimmt die Bundeswehr gemeinsam mit den Niederlanden das Kommando über die Internationale Schutztruppe (ISAF).

1998 - Innerhalb weniger Stunden werden an den deutschen Grenzen vier Zollbeamte erschossen. Am deutsch-polnischen Übergang Ludwigsdorf erschießt ein Mann, der offenbar an einer psychischen Störung leidet, zwei deutsche Zöllner. An der Grenze zur Schweiz sterben in Konstanz ein deutscher und ein Schweizer Beamter im Kugelhagel eines Waffenschmugglers.

1933 - Bei der Explosion eines Gasometers im saarländischen Neunkirchen kommen mehr als 60 Menschen ums Leben. Zahlreiche Häuser in der Umgebung des Neunkircher Eisenwerks werden zerstört.

1928 - Das Deutsche Reich und die USA nehmen den drahtlosen Fernsprechverkehr auf. Wegen der hohen Gesprächsgebühren nutzen zunächst hauptsächlich Banken den neuen Dienst, um sich über die Börsenkurse an der Wall Street zu informieren.

1823 - In Köln findet der erste Rosenmontagsumzug mit ganzen 15 Zugnummern statt. Dadurch wollte man das Narrentreiben in den Straßen der Stadt in geordnetere Bahnen lenken.

1763 - Der «Pariser Friede» beendet die koloniale Auseinandersetzung zwischen Frankreich, Spanien und Großbritannien im Siebenjährigen Krieg. Frankreich verliert seine nordamerikanischen Kolonien.

1258 - Die Mongolen unter ihrem Feldherrn Hülägü zerstören Bagdad und vernichten damit das Kalifenreich der Abbasiden.

GEBURTSTAGE

1963 - Christoph Teuner (60), deutscher TV-Nachrichtenmoderator (n-tv)

1958 - Birgit Diezel (65), deutsche Politikerin (CDU), Präsidentin des Thüringer Landtags 2009-2014 und 2018-2019, Finanzministerin Thüringens 2002-2009

1958 - Thomas Ruff (65), deutscher Foto- und Konzeptkünstler, bekannt durch großformatige Bilder des nächtlichen Sternenhimmels

1943 - Frank-Patrick Steckel (80), deutscher Regisseur und Theaterintendant, Intendant des Schauspielhauses Bochum 1986-1995

1898 - Bertolt Brecht, deutscher Dramatiker und Regisseur («Die Dreigroschenoper»), gest. 1956

TODESTAGE

2008 - Roy Scheider, amerikanischer Schauspieler («In der Stille der Nacht», «Der weiße Hai»), geb. 1932

1923 - Wilhelm Conrad Röntgen, deutscher Physiker, entdeckte die Röntgenstrahlung, erster Nobelpreisträger für Physik 1901, geb. 1845