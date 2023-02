Kalenderblatt 2023: 14. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 14. Februar 2023:

7. Kalenderwoche, 45. Tag des Jahres

Noch 320 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Cyrillus, Giovanni, Valentin

HISTORISCHE DATEN

2022 - Nach wochenlangen Trucker-Protesten gegen seine Corona-Politik verhängt Kanadas Premierminister Justin Trudeau den nationalen Notstand. Lastwagen hatten auch Zufahrten in die Hauptstadt Ottawa blockiert. Anlass waren Impfvorschriften für Fahrer.

2018 - Südafrikas Präsident Jacob Zuma gibt unter dem Druck seiner Regierungspartei ANC sein Amt auf. Dem seit 2009 amtierenden Zuma wird unter anderem Korruption vorgeworfen. Sein Stellvertreter Cyril Ramaphosa wird neuer Staatschef.

2003 - Bei dem bis dahin vermutlich größten Diamantendiebstahl in Europa erbeuten unbekannte Täter im belgischen Antwerpen Diamanten und Wertpapiere im Wert von geschätzten 100 Millionen Euro (Wochenende 14.-16. Februar).

2003 - Klonschaf Dolly wird wegen einer Lungenentzündung eingeschläfert. Dolly wurde 1996 als erster Klon eines erwachsenen Säugetieres geboren.

1993 - Der Chef der Litauischen Demokratischen Partei der Arbeit und frühere KP-Chef, Algirdas Brasauskas, wird zum ersten Präsidenten Litauens seit dem Zweiten Weltkrieg gewählt.

1983 - In der Nacht zum 14. Februar findet im Münchner Universitätsklinikum Großhadern die erste Herz-Lungen-Transplantation in Deutschland statt. Der 27-jährige Patient stirbt am 23. Februar an Leber- und Nierenversagen.

1978 - Der Rechtswissenschaftler und Politiker Hans-Peter Bull (SPD) tritt sein Amt als erster Bundesbeauftragter für den Datenschutz an.

1946 - Der Alliierte Kontrollrat genehmigt die Wiederaufnahme des Postverkehrs zwischen Deutschland und dem Ausland.

1918 - In Russland löst der Gregorianische Kalender den Julianischen Kalender ab.

GEBURTSTAGE

1963 - Annette Kurschus (60), evangelische Theologin, Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland seit 2021

1953 - Hans Krankl (70), österreichischer Fußballspieler und -trainer, 34 Tore als Spieler der Nationalmannschaft 1973-85, Trainer der Nationalelf 2002-2005

1951 - Kevin Keegan (72), englischer Fußballspieler und Trainer, FC Liverpool 1971-77, Hamburger SV 1977-80

1943 - Maceo Parker (80), amerikanischer Jazz-Musiker («My Baby Loves You»), Konzertfilm «My first name is Maceo», spielte lange in der Band von James Brown

1913 - James Hoffa, amerikanischer Gewerkschaftsführer, Präsident der amerikanischen Transportarbeiter-Gewerkschaft «Teamsters» 1957-1971, am 30. Juli 1975 von einem Parkplatz in Detroit (US-Bundesstaat Michigan) verschwunden, am 30. Juli 1982 gesetzlich für tot erklärt

TODESTAGE

2018 - Ruud Lubbers, niederländischer Politiker, Ministerpräsident 1982-94, Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) 2001-2005, geb. 1939

1988 - Frederick Loewe, amerikanischer Musical-Komponist («My Fair Lady», «Gigi»), geb. 1901