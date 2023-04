Kalenderblatt 2023: 17. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 17. April 2023:

16. Kalenderwoche, 107. Tag des Jahres

Noch 258 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Widder

Namenstag: Eberhard, Rudolf

HISTORISCHE DATEN

2008 - Deutschlands erste schwarz-grüne Landesregierung ist besiegelt: CDU und Grüne (GAL) in Hamburg unterzeichnen den Koalitionsvertrag. Am 7. Mai wird Bürgermeister Ole von Beust (CDU) in der Bürgerschaft im Amt bestätigt.

2003 - Wracktaucher haben das seit 1945 verschollene Flüchtlingsschiff «Goya» bei Dreharbeiten in der Ostsee für eine Dokumentation des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) entdeckt, berichtet der Sender.

1998 - Die chilenische Polizei nimmt die Führungsspitze der deutschen Sekte Colonia Dignidad in Chile fest. Ihr wird Beihilfe zur Flucht des Sektenführers Paul Schäfer sowie Behinderung der polizeilichen Arbeit vorgeworfen.

1998 - Die «Errichtungsanordnung» für die Gen-Datei beim Bundeskriminalamt tritt in Kraft. In der Datei werden die genetischen Profile von Tätern gespeichert.

1998 - Gerhard Schröder wird auf einem Sonderparteitag der SPD zum Kanzlerkandidaten gewählt.

1958 - In Brüssel eröffnet der belgische König Baudouin I. die erste Weltausstellung seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das für die Ausstellung errichtete Atomium wird zum Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt.

1945 - Im Benediktinerkloster Schottenstift in Wien wird die Österreichische Volkspartei (ÖVP) gegründet. Erster Parteiobmann wird Leopold Kunschak.

1895 - Der Friedensvertrag von Shimonoseki beendet den Chinesisch-Japanischen Krieg. China erkennt die Unabhängigkeit Koreas an und gibt Formosa (heute Taiwan) und die Pescadores-Inseln an Japan ab.

1525 - Während des Bauernkrieges schließen der Heerführer des Schwäbischen Bundes, Georg Truchsess von Waldburg-Zeil, und die aufständischen Bauern den Vertrag von Weingarten (bei Ravensburg). Der Vertrag beendet den Bauernkrieg in Oberschwaben und leitet die Wende zugunsten der Grundherren ein.

GEBURTSTAGE

1948 - Jan Hammer (75), tschechisch-amerikanischer Jazz- und Rockmusiker, Titelmusik der Fernsehserie «Miami Vice»

1928 - Cynthia Ozick (95), amerikanische Schriftstellerin (Erzählungen «Puttermesser und ihr Golem», Roman «Die Kannibalengalaxis», «Miss Nightingale in Paris»)

1928 - Wolf Gerlach, deutscher Karikaturist, Erfinder der Mainzelmännchen für das ZDF, gest. 2012

1923 - Lindsay Anderson, britischer Filmregisseur («If...»), gest. 1994

1573 - Kurfürst Maximilian I., bayerischer Kurfürst, Kurfürst seit 1623, gründete 1609 die katholische Liga, im Dreißigjährigen Krieg einer der Hauptführer der katholischen Partei, Ausbau der Residenz in München 1601-1619, gest. 1651

TODESTAGE

2003 - Robert Atkins, amerikanischer Ernährungsexperte, Erfinder der nach ihm benannten eiweiß- und fettreichen Diät, geb. 1930

1998 - Linda McCartney, amerikanische Fotografin und Musikerin, langjährige Ehefrau von Paul McCartney, geb. 1941