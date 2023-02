Kalenderblatt 2023: 25. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 25. Februar 2023:

8. Kalenderwoche, 56. Tag des Jahres



Noch 309 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Fische



Namenstag: Adeltrud, Adelhelm, Luigi, Walburg

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will sein Amt abgeben. Das kündigt der 70-Jährige bei einem Treffen der hessischen CDU in Fulda an.

2021 - Als erste europäische Volksvertretung bezeichnet das niederländische Parlament die Behandlung der Uiguren in China als «Genozid».

2008 - Gut acht Monate nach der Parlamentswahl in Belgien einigen sich Spitzenpolitiker auf eine Staatsreform und ebnen damit den Weg zur Regierungsbildung.

2003 - Nach 31 Jahren im All ist die US-Raumsonde Pioneer 10 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt nach Nasa-Angaben endgültig verstummt. 1973 hatte sie die ersten Nahaufnahmen vom Riesenplaneten Jupiter geliefert.

1975 - Das Bundesverfassungsgericht erklärt die im April 1974 vom Bundestag beschlossene Reform des Abtreibungsparagrafen 218 («Fristenregelung») für verfassungswidrig.

1948 - Die Kommunistische Partei übernimmt die alleinige Regierungsverantwortung in der Tschechoslowakei.

1923 - Französische Truppen besetzen den «Freistaat Flaschenhals». Die Minirepublik entstand nach Ende des Ersten Weltkriegs zwischen den von den Alliierten besetzten Brückenköpfen am rechten Rheinufer. Hauptorte des völkerrechtlich nicht anerkannten Freistaats sind die kleinen Städte Kaub und Lorch.

1803 - Der Reichsdeputationshauptschluss wird vom Deutschen Reichstag in Regensburg verabschiedet. Er führt zu einer umfassenden territorialen Neuordnung des alten Reiches. Zahlreiche kirchliche und kleinere weltliche Herrschaften verlieren ihre Selbstständigkeit.

1713 - Friedrich Wilhelm I. wird König in Preußen. Der Vater von Friedrich dem Großen regiert bis 1740 und geht als «Soldatenkönig» in die Geschichte ein.

GEBURTSTAGE

1953 - José María Aznar (70), spanischer Politiker und Jurist, Ministerpräsident 1996-2004

1953 - Martin Kippenberger, deutscher Künstler, Zeichnungen, Installationen, Bilder, Fotos und Skulpturen, gilt heute als einer der bedeutendsten Künstler seiner Generation, gest. 1997

1948 - Erwin Staudt (75), deutscher Fußballfunktionär, Präsident des VfB Stuttgart 2003-2011, Ehrenpräsident des VfB seit 2011

1943 - George Harrison, britischer Popmusiker, Sänger und Gitarrist der Beatles, gest. 2001

1943 - Gerhard Cromme (80), deutscher Industriemanager, Vorstandsvorsitzender der Fried. Krupp AG 1989-1999, danach der ThyssenKrupp AG bis 2001

TODESTAGE

1998 - Vico Torriani, Schweizer Sänger, Entertainer und Schauspieler, Fernsehsendung «Der goldene Schuss», Schlager: «Kalkutta liegt am Ganges», «Café Oriental», geb. 1920

1983 - Tennessee Williams, amerikanischer Schriftsteller («Die Katze auf dem heißen Blechdach», «Endstation Sehnsucht»), geb. 1911