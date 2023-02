Kalenderblatt 2023: 8. Februar

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. Februar 2023:

6. Kalenderwoche, 39. Tag des Jahres



Noch 326 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Wassermann



Namenstag: Hieronymus

HISTORISCHE DATEN

2022 - Mit einem tonnenschweren Sattelzug zieht ein stark betrunkener Fahrer eine Schneise der Verwüstung durch die bayerische Stadt Fürth. 34 Autos und mehrere Häuser werden demoliert.

2021 - US-Präsident Joe Biden kündigt die Rückkehr der USA in den UN-Menschenrechtsrat an. Das Land werde zunächst als Beobachter mitarbeiten. Die Regierung unter Ex-Präsident Donald Trump war 2018 ausgeschieden.

2013 - Der angeschlagene Industriekonzern ThyssenKrupp streicht mindestens 2000 Stellen im europäischen Stahlgeschäft, die meisten davon in Deutschland.

1998 - Bei einem Volksentscheid sprechen sich die Bürger in Bayern mit 69,2 Prozent der Stimmen für die Abschaffung des bundesweit einmaligen Senats aus. Der Senat ist ein vor allem beratendes Gremium an der Seite des Landtags.

1988 - Eine zweimotorige Turboprop-Maschine der Gesellschaft Nürnberger Flugdienst (NFD) stürzt im Ruhrtal zwischen Kettwig und Mülheim ab. Alle 21 Insassen, darunter 19 Passagiere, sterben.

1978 - Zwei deutsche Anhänger der Sekte Ananda Marga verbrennen sich vor der Berliner Gedächtniskirche aus Protest gegen den Hunger in der Welt.

1963 - Im Irak übernimmt die Baath-Partei von Saddam Hussein durch einen Putsch erstmals die Macht. Ministerpräsident Abdel Karim Kassem wird abgesetzt und am nächsten Tag hingerichtet.

1928 - John Logie Baird gelingt erstmals die Übermittlung von TV-Bildern per Funk von London nach New York. Der Empfang der Bilder wird aus New York per Funk bestätigt.

1923 - Der nationalsozialistische «Völkische Beobachter» erscheint erstmals als Tageszeitung. «Hauptschriftleiter» wird wenig später der NS-Ideologe Alfred Rosenberg.

GEBURTSTAGE

1995 - Joshua Kimmich (28), deutscher Fußballspieler (Nationalmannschaft, Bayern München)

1968 - Georg Fahrenschon (55), deutscher Politiker (CSU), bayrischer Finanzminister 2008-2011

1961 - Lothar Wieler (62), deutscher Veterinär und Mikrobiologe, Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) 2015-2023

1953 - Mary Steenburgen (70), amerikanische Schauspielerin («Picknick mit Bären», Oscar als beste Nebendarstellerin in «Melvin und Howard» 1980)

1921 - Hans Albert (102), deutscher Sozialwissenschaftler und Philosoph, Vertreter des «Kritischen Rationalismus» («Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft», «Kritischer Rationalismus»)

TODESTAGE

2003 - Alice Treff, deutsche Theater- und Filmschauspielerin («Canaris», «Kinder, Mütter und ein General»), geb. 1906

1998 - Halldór Laxness, isländischer Schriftsteller, Nobelpreis für Literatur 1955 («Das Fischkonzert», «Atomstation»), geb. 1902