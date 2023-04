Kalenderblatt 2023: 9. April

Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. April 2023:

14. Kalenderwoche, 99. Tag des Jahres



Noch 266 Tage bis zum Jahresende



Sternzeichen: Widder



Namenstag: Kasilda, Waltraud

HISTORISCHE DATEN

2022 - Pakistans Parlament entzieht Premierminister Imran Khan das Vertrauen. Der frühere Kricketstar ist der erste Premier des Landes, der per Misstrauensvotum abgesetzt wird. Hintergrund ist die schwere Wirtschaftskrise.

2013 - Die Doppelspitze des Nachrichtenmagazins «Spiegel», Georg Mascolo und Mathias Müller von Blumencron, wird mit sofortiger Wirkung abgesetzt.

2008 - Erstmals seit Beginn der Finanzmarktkrise wird in Deutschland eine Bank geschlossen. Die Bankenaufsicht BaFin macht die Weserbank AG in Bremerhaven dicht. Das fast 100 Jahre alte Institut war nicht mehr in der Lage, seine laufenden Kosten zu decken.

2005 - Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine langjährige Lebensgefährtin Camilla Parker Bowles werden auf dem Standesamt von Windsor getraut. In einem Gottesdienst in der Schlosskapelle empfängt das Paar anschließend den Segen der anglikanischen Kirche.

2003 - Nach drei Wochen Krieg ist die irakische Regierung entmachtet. US-Panzer rollen ins Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Im Herzen der Stadt stürzt eine wütende Menge mit Unterstützung von US-Marines eine gewaltige Statue Saddam Husseins vom Sockel.

2001 - Mit einem ersten Rammschlag für drei Brücken in der neuen Hamburger Hafencity geht Europas damals größtes Städtebauprojekt offiziell an den Start.

1988 - Der Knesset-Abgeordnete Abed el Wahab Darausche gründet die erste rein arabische Partei in Israel, die Demokratische Arabische Partei.

1968 - Die DDR setzt eine neue Verfassung in Kraft, in der die Führungsrolle der SED festgeschrieben wird.

1963 - Dem ehemaligen britischen Premierminister Winston Churchill wird von US-Präsident John F. Kennedy die erste Ehrenbürgerwürde der Vereinigten Staaten verliehen. Churchill nimmt nicht persönlich an der Zeremonie vor dem Weißen Haus teil.

GEBURTSTAGE

1998 - Elle Fanning (25), amerikanische Schauspielerin («Super 8»)

1963 - Marc Jacobs (60), amerikanischer Modedesigner, Kreativdirektor bei Louis Vuitton 1997-2013

1953 - Dominique Perrault (70), französischer Architekt (Mitterrand-Nationalbibliothek in Paris, Velodrom in Berlin)

1933 - Jean-Paul Belmondo, französischer Schauspieler («Außer Atem», «Der Löwe», «Ein irrer Typ»), gest. 2021

1848 - Helene Lange, deutsche Frauenrechtlerin, Lehrerin und Sozialreformerin, Mitbegründerin des «Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenvereins» 1890, gest. 1930

TODESTAGE

2021 - Prinz Philip, britischer Prinzgemahl, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II., geb. 1921

2011 - Sidney Lumet, amerikanischer Regisseur («Mord im Orient Express», «Die 12 Geschworenen»), geb. 1924