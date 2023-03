Kimmel lobt Chris Rock für Ohrfeigen-Reaktion

Berlin (dpa) - US-Komiker Jimmy Kimmel lobt seinen Kollegen Chris Rock für dessen Reaktion auf die Ohrfeige von Will Smith bei der Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr. «Ich meine, eine Ohrfeige zu bekommen und dabei so cool zu bleiben, ist etwas, worauf Chris stolz sein sollte», sagte der 55-Jährige dem Promiportal «People» am Donnerstag (Ortszeit).

Kimmel präsentiert die diesjährige Verleihung der Academy Awards am 12. März. «Ich hoffe, dass Chris' Enkelkinder noch stolz darauf sein werden, wenn er tot ist», sagte der Entertainer weiter. Zu der Ohrfeige selbst sagte Kimmel: «Ich denke, es ist etwas, das jeder bedauert, und das wir hinter uns lassen werden.»

Bei der Oscar-Gala im vergangenen Jahr hatte Smith dem Komiker Chris Rock auf der Bühne eine Ohrfeige verpasst, nachdem dieser einen Witz über Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith gemacht hatte. Rock wirkte nach dem Vorfall leicht konsterniert, fing sich aber schnell wieder und witzelte noch: «Das war die größte Nacht in der Geschichte des Fernsehens.»

Smith entschuldigte sich später. Er wurde für zehn Jahre von Veranstaltungen der Filmakademie, darunter auch Oscar-Verleihungen, ausgeschlossen. Am Mittwoch zeigte sich der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger erstmals wieder auf der Bühner einer Preis-Gala. Bei den Auszeichnungen der African American Film Critics Association in Los Angeles nahm Smith gemeinsam mit Regisseur Antoine Fuqua einen Preis für den Film «Emancipation» entgegen.