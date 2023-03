Michael Schulte: Die Zeit der Partynächte ist vorbei

Berlin (dpa) - Popsänger Michael Schulte (32) hat die Zeit von durchgefeierten Nächten hinter sich. «Ich bin da eigentlich rausgewachsen. Das geht sicher vielen Mittdreißigern so, dass man nicht mehr so viel in Clubs unterwegs ist. Wenn man zwei Kinder hat und vergeben ist, macht man das nicht mehr so oft», sagte der Musiker aus Norddeutschland der Deutschen Presse-Agentur.

Der Musiker, der 2018 mit «You Let Me Walk Alone» den vierten Platz beim ESC belegte, macht aber Party-Ausnahmen - wie vor einem Jahr mit seinem Kollegen Max Giesinger. «Das war das erste Mal seit Corona, dass das wieder möglich war. Und vor unserem Skiurlaub haben wir Halt in Zürich gemacht und bis in die Puppen getanzt.»

Schulte hat am Freitag seine Single «Waterfall» mit dem niederländischen Produzenten R3hab veröffentlicht. Der tanzbare Dancesong ist Vorbote für das kommende Album, das im Herbst erscheinen soll.