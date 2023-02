Prinzessin Kate teilt Babyfoto und ruft zum Nachahmen auf

London (dpa) - Die britische Prinzessin Kate hat am Samstag mit einem Kindheitsfoto von sich Reden gemacht. Auf dem Bild, das die 41-Jährige per Twitter teilte, ist sie mit ihrem Vater zu sehen, der sie als Baby auf dem Arm hält. Die beiden schauen sich an. Die kleine Kate streckt die Hände nach seinem lächelnden Gesicht aus. Dazu twitterte die Prinzessin von Wales, die inzwischen selbst dreifache Mutter, ist das Zitat: «Gesichter sind die besten Spielzeuge eines Babys».

Kate macht sich dafür stark, die frühen Jahre der Kindheitsentwicklung stärker in den Fokus zu nehmen und hat dafür die Initiative «Shaping Us» («Formt uns») ins Leben gerufen. Auf Twitter rief sie dazu auf, an diesem Wochenende über die frühe Kindheit zu sprechen, und welchen Einfluss sie auf das eigene Leben hatte. Dazu ermunterte sie ihre Follower, ebenfalls ein Kindheitsfoto zu teilen.