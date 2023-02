Geldautomat im Ostalbkreis gesprengt: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Nach der Sprengung vom Geldautomaten in Böbingen (Ostalbkreis) und dem Landkreis Heidenheim hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Laut Pressemitteilung handelt es sich um einen 30-Jährigen Deutschen und einen 23-Jährigen mit türkischer Staatsangehörigkeit.

Was den Männern laut Polizei vorgeworfen wird

Den Männer wird vorgeworfen, am Sonntagmorgen (05.02.) gegen 2 Uhr einen Geldautomaten in Böbingen schwer beschädigt zu haben. "Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Tatverdächtigen im Anschluss an den Versuch in Böbingen in den benachbarten Landkreis Heidenheim gefahren sind und dort ebenfalls in einer Bankfiliale versucht haben, einen Geldautomaten zu öffnen", so die Polizei. In beiden Fällen misslang das allerdings.

Gegen die beiden Männer wurde am Montag (06.02.) Haftbefehl erlassen, der unter Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen dauern an.