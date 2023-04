Polizei kontrolliert Autoposer am Karfreitag in Schwäbisch Gmünd

Das Polizeipräsidium Aalen führte am Karfreitag (07.04.) in Schwäbisch Gmünd in der Marie-Curie-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei besonders im Fokus: Tuning und Autoposing.

Das sind die Ergebnisse der Kontrollen

Während der Kontrolle wurde die Ausfahrt einer Gruppe bestehend aus 100 Fahrzeugen von Stuttgart in Richtung Wörnitz angehalten und kontrolliert. "Hierbei mussten 14 Fahrzeuge wegen technischer Veränderungen beanstandet werden", heißt es im Polizeibericht.

Zwei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt sogar komplett untersagt werden. Zwei weitere Autos wurden sichergestellt, um in der Folge ein technisches Gutachten erstellen zu können. Bei 18 Fahrzeugen wurden aufgrund kleinerer Mängel sogenannte Mängelberichte ausgestellt und in einem Fall war ein Fahrzeug nicht mit gültigen Kennzeichen versichert.

Ebenfalls wurden 31 Fahrzeuge aus dem fließenden Verkehr in Schwäbisch Gmünd der Kontrollstelle zugeführt. Bei diesen Kontrollen konnten ebenfalls diverse Verstöße festgestellt werden. Zwei Fahrzeuge wurden auch hier für die Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. In einem Fall wurde ein Kennzeichenmissbrauch zur Anzeige gebracht und auch hier wurden 21 Mängelberichte ausgestellt.

Unterstützung aus Reutlingen, Stuttgart und Ulm

Bei den Kontrollen von 11 Uhr bis 19.30 Uhr waren 18 Beamte und Beamtinnen des Polizeipräsidiums Aalen im Einsatz. Unterstützt wurden diese durch 24 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Reutlingen, 26 Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ulm und zwei Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart.