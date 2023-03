Köln (dpa) - In einem Parkhaus am Flughafen Köln/Bonn hat ein Mann am Freitag mit einem Wagen mehrere Fußgänger angefahren und verletzt. Er sei auch gegen mehrere Autos gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann «psychisch auffällig» sei.