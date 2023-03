Jordan-Sportschuhe könnten bei Auktion Millionen einbringen

New York (dpa) - Ein Paar Sportschuhe des Ex-Basketball-Stars Michael Jordan (60) könnte bei einer Versteigerung in New York nach Schätzung eines Auktionshauses bis zu vier Millionen Dollar (etwa 3,7 Millionen Euro) einbringen. Jordan habe die schwarz-roten Sneakers 1998 für die Chicago Bulls im Endspiel der US-Basketballliga NBA getragen, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Im April sollen die Schuhe in New York versteigert werden.

Außergewöhnliche Sneakers hatten bei Auktionen zuletzt immer wieder für Schlagzeilen gesorgt, weil hohe Preise erzielt wurden. Im Oktober 2021 beispielsweise versteigerte Sotheby's ein Paar Jordan-Sportschuhe, das der Ex-Basketball-Profi in seiner ersten NBA-Saison getragen hatte, für rund 1,5 Millionen Dollar. Ein Paar von US-Rapper Kanye West bei der Grammy-Verleihung 2008 getragene Schuhe brachten 1,8 Millionen Dollar.