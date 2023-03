«Mord im Maisfeld» nach 31 Jahren aufgeklärt

Düsseldorf (dpa) - Düsseldorfer Ermittler sind überzeugt, einen jahrzehntealten Mordfall in Meerbusch bei Düsseldorf doch noch aufgeklärt zu haben. Damals war eine 50-jährige Frau tot in einem Maisfeld gefunden worden. Die Ermittler gingen von einem Sexualmord aus. 31 Jahre danach sei nun ein 63 Jahre alter Verdächtiger ermittelt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Mann sitze wegen eines anderen Kapitalverbrechens bereits in Haft. Wegen des Mordes von 1992 sei nun ebenfalls Anklage gegen ihn erhoben worden. Einzelheiten des Falls und zur Frage, wie es gelungen ist, den Fall nach 31 Jahren doch noch zu lösen, wollen die Ermittler am Donnerstag mitteilen.

Das Mordopfer, eine Fremdenführerin, war damals in den Rheinauen bei Meerbusch spazieren und dürfte dort auf ihren Mörder getroffen sein. Ihre Leiche war später in einem Maisfeld entdeckt worden. Der Fall war damals mit einem anderen Frauenmord in der Region ein Jahr später in Verbindung gebracht worden.